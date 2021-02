Dexcom und Nick Jonas enthüllen den ersten Super Bowl-Werbespot und fordern eine bessere Versorgung von Menschen mit Diabetes

DexCom, Inc. (NASDAQ:DXCM), der weltweit führende Anbieter von kontinuierlicher Blutzuckermessung für Menschen mit Diabetes, hat heute seinen allerersten Super-Bowl-Werbespot mit dem Multi-Platin-Künstler, Schauspieler und Philanthropen Nick Jonas vorgestellt, bei dem im Alter von 13 Jahren Diabetes Typ 1 diagnostiziert wurde. Der Werbespot, der während des Super Bowl LV am 7. Februar 2021 laufen wird, fordert eine bessere Versorgung für Menschen mit Diabetes, die sich immer noch schmerzhaft in die Finger stechen, um ihren Blutzuckerspiegel zu messen.

Nick Jonas wearing the Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring (CGM) system. Photo courtesy of Dexcom. (Photo: Business Wire)

„Zu viele Menschen mit Diabetes leiden durch schmerzhafte, antiquierte Fingerstiche, weil sie nicht wissen, dass es einen besseren Weg gibt“, sagte Jonas. „Ich glaube wirklich, dass Menschen mit Diabetes die absolut beste Versorgung verdienen, und das ist wirklich der Sinn meines ersten Super Bowl-Werbespots. Es liegt mir sehr am Herzen, diese Botschaft des Bewusstseins und der Notwendigkeit eines verbesserten Zugangs zur kontinuierlichen Blutzuckermessung so vielen Menschen mit Diabetes wie möglich nahe zu bringen.“

Zig Millionen von Menschen mit Diabetes auf der ganzen Welt piksen sich immer noch in die Finger, was auf ein mangelndes Bewusstsein und die Notwendigkeit hinweist, den Zugang zur bahnbrechenden Technologie der kontinuierlichen Blutzuckermessung zu verbessern, die die Diabeteskontrolle revolutioniert hat.

Das System Dexcom G6 CGM verwendet einen kleinen, tragbaren Sensor und einen Sender, um Glukosewerte in Echtzeit zu messen und drahtlos an ein kompatibles Smart-Gerät oder einen Empfänger zu senden,* wodurch die Notwendigkeit schmerzhafter Fingerstiche entfällt. †Dexcom CGM zeigt auch Trendpfeile an, um die Geschwindigkeit und die Richtung des Blutzuckerspiegels anzuzeigen, was Behandlungsentscheidungen im richtigen Moment erleichtert und Menschen mit Diabetes hilft, potenziell gefährliche Über- oder Unterzuckerungen zu vermeiden.‡