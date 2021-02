Visa stellt KI-gestützte Innovationen für intelligenteres Bezahlen vor

Visa Inc. (NYSE: V) kündigte heute VisaNet +AI an, eine Suite von KI-gestützten Services, die sich mit langjährigen Herausforderungen und Problemen von Banken, Händlern und Verbrauchern befassen – darunter Verzögerungen und Durcheinander bei der Verwaltung von Kontosalden und die Unvorhersehbarkeit der täglichen Abrechnung für Finanzinstitute. VisaNet +AI umfasst mehrere innovative Konzepte und neue Mehrwertdienste, darunter Visa Smarter Posting und Visa Smarter Settlement Forecast sowie Visa Smarter Stand-In Processing (Smarter STIP), eine Funktion die im August letzten Jahres angekündigt wurde. Diese Innovationen nutzen die leistungsstarke KI-Plattform von Visa, um Zahlungen berechenbarer, transparenter und schneller zu gestalten.

„Unsere Kunden, Partner und Karteninhaber erwarten von uns umsetzbare, datengestützte Erkenntnisse, um ihre Geschäftstätigkeit und ihr Finanzleben besser zu steuern, insbesondere in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Heute kündigen wir eine Reihe von Diensten an, die KI nutzen, um Verbrauchern die Kontoführung und Finanzinstituten die Geschäftsabwicklung zu erleichtern“, sagt Jack Forestell, Executive Vice President und Chief Product Officer bei Visa. „Mit unserer Investition in die KI-Infrastruktur erschließen wir neuartige Echtzeitlösungen für komplexe Probleme. Dies ist erst der Anfang dessen, was wir mit der Vorhersagekraft von KI erreichen können.“

Smarter Posting hilft Verbrauchern bei der Schaffung von mehr Transparenz

Die digital-nativen Verbraucher von heute erwarten einen Echtzeit-Einblick in ihre Finanzen, da sie ihre Bankgeschäfte zunehmend über mobile und Online-Plattformen abwickeln. Das Zahlungserlebnis für Verbraucher ist jedoch oft uneinheitlich, da es bei manchen Einkäufen länger dauert, bis der Kontostand verbucht wird als bei anderen. Diese Verzögerung kann bei den Karteninhabern Verwirrung oder Besorgnis hervorrufen, was zu einem erhöhten Call-Center-Aufkommen oder potenziellen Überziehungen führt.

Diese Verzögerung entsteht, weil der in Echtzeit an der Kasse autorisierte Betrag von dem Betrag abweichen kann, der schließlich vom Konto des Kunden abgebucht wird. Beispielsweise kann sich der Endbetrag ändern, wenn ein Restaurantbesucher ein Trinkgeld gibt oder wenn eine grenzüberschreitende Zahlung erfolgt, die mehrere Währungen umfasst. Um zu verhindern, dass die Verbraucher durch mehrere Gebühren für eine einzige Transaktion verwirrt werden, verzögern Banken oft die Buchung der Zahlung oder die Aktualisierung des Kontostands, bis sie Gewissheit über den endgültigen Betrag haben.