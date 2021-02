Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ROUNDUP/Aktien New York Anleger an den US-Börsen werden wieder etwas mutiger Die Anleger an den US-Börsen sind am Donnerstag ein wenig mutiger geworden und haben wieder verstärkt zu Aktien gegriffen. Die Ende Januar erreichten Rekordhochs rücken in kleinen Schritten, aber beständig näher. Überwiegend erfreulich ausgefallene …