Ynvisible Interactive Inc. stärkt seine Wachstumsstrategie mit Ernennung von Ramin Heydarpour zum Chairman of the Board Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 05.02.2021, 03:40 | 50 | 0 | 0 05.02.2021, 03:40 | Ynvisible Interactive Inc. (das "Unternehmen" oder „Ynvisible“) (TSXV:YNV, OTCQB:YNVYF, FRA:1XNA) freut sich, die Ernennung von Ramin Heydarpour zum Chairman of the Board of Directors mit Wirkung zum 4. Februar 2021 bekannt zu geben. Ramin Heydarpour ist Gründer und Managing Partner von Flex R&D Inc., einem Ingenieurberatungsunternehmen mit großer Erfahrung in der Entwicklung von Rolle-zu-Rolle-Verfahren und -produkten. Zuvor war er Global Vice President bei Avery Dennison, wo er die Entwicklung von innovativen Produkten in den Bereichen Lebensmittelverpackung, Markenidentität, Büro und Konsumgüter leitete. Er blickt auf eine Erfolgsgeschichte bei der Erfindung und Entwicklung neuer Produkte in vielen Anwendungsgebieten zurück, darunter flexible Verpackung, RFID-Tags und Haftetiketten, und besitzt 26 erteilte Patente. Außerdem hatte Ramin in den letzten 25 Jahren mehrere Führungspositionen bei Fortune-500-Unternehmen inne, im Rahmen derer er ein großes Spektrum an Wissen und klare Einsichten in den folgenden Bereichen erwarb: Aufbau effektiver F&E-Organisationen und Heranziehen von technischem Nachwuchs

Abstimmung der technischen Kompetenzen mit der Geschäftsstrategie

Zusammenbringen von unbefriedigten Marktbedürfnissen mit technischen Lösungen

„Zusätzlich zu seiner Führungserfahrung bringt Ramin umfangreiche Marktkenntnisse in puncto gedruckte Elektronik, technisches Know-how und Vertriebssinn mit zu Ynvisible. Die Ernennung von Ramin zum Chairman steht im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie, insbesondere in Nordamerika", so Michael Robinson, CEO von Ynvisible. Nach seiner direkten Empfehlung von Ramin Heydarpour, einem unabhängigen Director, als seinen Nachfolger trat Leif Ljungqvist als Chairman of the Company zurück, um sich auf seine Rolle als CEO bei ChromoGenics AB zu konzentrieren. „Der Beitrag von Leif Ljungqvist hat Ynvisible einen wichtigen Schritt vorangebracht. Wir verdanken ihm ein neues Kompetenzzentrum und Netzwerk, die ausschlaggebend für unseren Erfolg sind. Er hat unsere Integrität und unser Durchhaltevermögen in der Branche unter Beweis gestellt. Leif hat Ynvisible maßgeblich geprägt. Wir sind ihm für seinen Einsatz und seine anhaltende Unterstützung sehr verbunden", so Jani-Mikael Kuusisto, Vice Chairman des Board of Directors des Unternehmens.



