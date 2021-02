GlobeX Data bereitet Start von SekurMessenger in Lateinamerika mit America Movil/Telcel vor mit dem Ziel, WhatsApp für Business-Nutzer zu ersetzen

12. Januar 2021 - Toronto, Ontario und New York, NY Globex Data Ltd. (OTCQB:SWISF) (CSE:SWIS) („GlobeX“ oder das „Unternehmen“), der führende Anbieter von in der Schweiz gehostetem, sicherem Datenmanagement und sicherer Kommunikation, freut sich bekannt zu geben, dass alle Tests seiner in der Schweiz gehosteten Sicherheits- und Datenschutzlösung SekurMessenger in Vorbereitung auf die kommerzielle Markteinführung im Laufe dieses Monats in Lateinamerika, abgeschlossen wurden.

Wie bereits in einer separaten Pressemitteilung vom 13. Oktober 2020 angekündigt, wird GlobeX seinen SekurMessenger, die in der Schweiz gehostete verschlüsselte Instant Messaging-, sichere Sprachaufzeichnungs- und sichere Dateiübertragungsanwendung, mit dem Mobilfunkbetreiber Telcel/América Móvi in Mexiko einführen. Der sichere Messaging-Dienst wurde vollständig mit der Abrechnungs- und Bereitstellungsplattform von Telcel integriert und der kommerzielle Start wird voraussichtlich noch in diesem Monat stattfinden. Die Markteinführung wird in Mexiko beginnen und wenn das Geschäft wächst, auf andere Länder ausgeweitet, in denen América Móvi über die Marke Claro tätig ist, wie in Kolumbien und anderen lateinamerikanischen Ländern.

GlobeX Data und América Móvil wollen eine sichere und private Alternative zu anderen ungesicherten und nicht-privaten Messaging-Anwendungen anbieten. Der Markt richtet sich vor allem an Geschäftskunden und datenschutzbewusste Verbraucher. Nach Informationen, die auf der Website von América Móvi veröffentlicht wurden, ist Telcel der größte Mobilfunkbetreiber in Mexiko mit über 75 Millionen Mobilfunkteilnehmern. América Móvil (NYSE:AMX) ist der siebtgrößte Telekommunikationsbetreiber der Welt mit über 277 Millionen Mobilfunkteilnehmern in über 20 Ländern in Lateinamerika und Europa.

Darüber hinaus plant GlobeX die Markteinführung von Sekur in Lateinamerika durch seine Partnerschaft mit seinem Micronet-Distributor. Micronet plant in den kommenden Monaten den Start in Kolumbien und Panama. Micronet, mit Hauptsitz in Spanien, verwaltet ein Netzwerk von fast 3.000 Vertriebspartnern in 11 Ländern in Mittel- und Lateinamerika sowie Spanien.

Sekur, das auch den SekurMessenger als Teil eines Pakets von E-Mail, Messaging und Dateiübertragung in einer App-Lösungen umfasst, beinhaltet die neueste SekurMail-Technologie des Unternehmens, die proprietäre Anti-Phishing-und Datenschutz-Funktion mit dem Namen SekurSend. SekurSend ermöglicht es einem Benutzer, eine E-Mail an jeden beliebigen anderen Empfänger zu senden, egal ob er auch Sekur hat oder nicht, und zwar mit vollem Schutz der Privatsphäre und umfassender Sicherheit, da die E-Mails zu keiner Zeit die verschlüsselten E-Mail-Server von Sekur, die sich in der Schweiz befinden, verlassen. Der Empfänger kann dann auf die Benachrichtigung klicken und auf die gleiche Weise mit SekurReply antworten, ohne dass sich der Empfänger für ein Sekur-Konto registrieren muss. Der Absender kann auch entscheiden, jede beliebige E-Mail zu schützen, indem er sie mit einem Passwort, das zum Öffnen notwendig ist, einem Lese-Limit und einem Selbstzerstörungstermin versieht. Wenn Sie eine E-Mail mit der SekurSend -Funktion senden, können Absender und Empfänger den E-Mails Anhänge in unbegrenzter Größe hinzufügen, ohne die E-Mail-Box der Empfänger zu überlasten. So werden auch garantiert BEC-Angriffe auf Unternehmen und E-Mail-Phishing umgangen. Darüber hinaus umfasst SekurMail die volle Kontrolle über die E-Mail-Zustellung, den automatischen Datenexport für Großunternehmen und eine automatische Data Loss Prevention-Technologie („DLP“) mit kontinuierlicher Archivierung in Echtzeit.