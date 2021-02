Warum der Shortsqueeze beim Silber ausgefallen ist (sofern überhaupt einer geplant war), warum Silber trotzdem alsbald durch die Decke gehen wird und welche Silberaktien davon besonders profitieren …

Am vergangenen Montag schoss der Silberpreis nach oben. Angeblich hatten viele Kleinanleger, die sich mittels des Subreddits WallStreetBets organisier(t)en, vor, einen ähnlichen Short-Squeeze zu generieren, als das zuvor bei der Aktie von GameStop geschah.

Kurz zur Verdeutlichung: WallStreetBets ist im Grunde genommen ein Online-Forum, bei dem sich die Teilnehmer über Aktien- und Optionshandel austauschen. Liest man sich einmal durch WallStreetBets, hat man den Eindruck, dass es sich dabei häufig um junge Privatpersonen handelt, die größtenteils keinerlei grundlegende Kenntnisse von Börsenzusammenhängen haben. Einige kennen beispielsweise weder den Unterschied zwischen Put und Call noch wissen sie was ein Portfolio ist (woher auch, wenn das Depot nur aus einem einzigen Wert besteht), dass Leerverkäufe auch „ungedeckt“ möglich sind, also ohne, dass der Shorter diese Aktien nicht einmal geliehen hat, wenn er sie verkauft, oder nutzen Darlehen oder Coronahilfen für Tagesgeschäfte mit hohem Risiko. Dabei verwenden viele dieser Anleger mobile Apps wie Robinhood, um teils hoch riskante Aktien und Optionen zu handeln. Allen gemein ist, dass sie sich vor allem stark geshortete Titel aussuchen, um einerseits natürlich Geld zu verdienen und andererseits den Shortern (in der Regel Hedgefonds) eines auszuwischen.

Dass diese Herde mit kleineren Werten wie GameStop in Teilen Erfolg haben kann, wurde eindrucksvoll bestätigt, wenngleich viele dabei mit Sicherheit eine Menge Geld oder gar ihre gesamten Ersparnisse verlieren werden. Durchhalteparolen wie „Hold the Line“ zeugen von viel Unwissenheit und Naivität und dürften bei vielen „Autists“, „Retards“ oder „Apes“, wie sie sich selbst nennen, zu einem bösen Erwachen führen, während diejenigen, die diese Welle anzettelten wohl schon längst Cocktails im 5-Sterne-Ressort in Cancun schlürfen dürften.

Beim Silber funktionierte diese Taktik bzw. Herdenbewegung nicht. Dies hat mehrere Gründe. Einerseits war die WallStreetBets-Community vor etwa einer Woche schon gar nicht mehr auf ein einziges Ziel fokussiert. Neben GameStop geisterten plötzlich mehrere andere potenzielle Ziele im Forum herum, wie etwa AMC, Nokia und Blackberry. Während also ein (Groß-)Teil noch mit teils hohen Summen in GameStop festhing und sich dort bereits erste Verluste einstellten, teilte sich der Rest der Horde auf mehrere andere Ziele auf. Unter anderem auch auf Silber.