Else erobert mit seiner ersten pflanzlichen Kleinkindnahrung die Regale aller 350 Geschäfte von „Sprouts Farmers Market“ Nachrichtenquelle: IRW Press | 08.02.2021, 13:02 | 56 | 0 | 0 08.02.2021, 13:02 | Else beginnt im Rahmen der bundesweiten Produkteinführung, alle Geschäfte von „Sprouts Farmers Market“ mit seiner Vollwertnahrung für Kleinkinder zu beliefern VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 8. Februar 2021 / ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (TSXV:BABY) (OTCQX:BABYF) (FWB:0YL) („Else“ oder das „Unternehmen“), der Spezialist für Säuglings-, Kleinkind- und Kindernahrung, freut sich, heute bekannt geben zu können, dass das Unternehmen ab sofort mit der bundesweiten Bestückung der über 350 Geschäfte von Sprouts Farmers Market beginnt. Als Preisträger des „Clean Label Project’s Purity Award“ versorgt Else mit seiner Kleinkindnahrung ab sofort den US-Einzelhandel mit einem Clean-Label-Produkt in Bioqualität als Alternative zu den herkömmlichen Kuhmilch- und Sojaprodukten. „Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für Else“, freut sich Frau Hamutal Yitzhak, CEO und Gründungsmitglied von Else. „Dass unser Produkt ab sofort in den Regalen dieses bundesweiten Einzelhandelsunternehmens zu finden ist, bringt uns unserem Ziel, allen Kindern eine vollwertige, gesunde und nachhaltige Ernährungsalternative anzubieten, einen wesentlichen Schritt näher“, fügt sie hinzu. Elses Bio-Rezeptur setzt sich in erster Linie aus Mandeln, Tapioka und Buchweizen zusammen. Diese drei Hauptbestandteile durchlaufen einen vollkommen natürlichen Prozess, bei dem Proteine, Kohlenhydrate und Fette direkt aus der ganzen Pflanze gewonnen werden und zusammen mit Phytonährstoffen, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen für die optimale Ernährung der Kinder sorgen. Elses Bio-Rezeptur besteht zu 100 % aus gentechnikfreien Zutaten. Über Sprouts Farmers Market Getreu der Tradition der Marktstände bietet Sprouts den Kunden ein einzigartiges Markterlebnis, mit offenen Verkaufsständen und frischen Produkten im Ladenzentrum. Sprouts steht für ein von der Natur inspiriertes Wohlbefinden und punktet mit einem sorgfältig zusammengestellten Sortiment aus Produkten für gesundheitsbewusste Konsumenten. Der gesunde Lebensmittelmarkt hat laufend die neuesten Vollwertprodukte mit pflanzlichen und glutenfreien Zutaten in Bioqualität im Angebot. Sprouts hat seinen Firmensitz in Phoenix und ist eines der wachstumsstärkten Einzelhandelsunternehmen des Landes. Die Supermarktkette beschäftigt rund 35.000 Teammitglieder und betreibt bundesweit mehr als 350 Filialen in 23 Bundesstaaten. Seite 2 ► Seite 1 von 4



Diesen Artikel teilen Wertpapier

Else Nutrition Holdings Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer