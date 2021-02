IMC International Mining Corp. erwirbt Goldkonzessionsgebiet in British Columbia

8. Februar 2021, Vancouver, BC – IMC International Mining Corp. (CSE:IMCX) (OTC:IMIMF) (FWB:3MX) (das „Unternehmen“ oder „IMC“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Christopher O. Naas und T. Greg Hawkins, zwei Board-Mitgliedern des Unternehmens (die „Konzessionsgebietsinhaber“), eine Absichtserklärung (Letter of Intent/die „LOI“) hinsichtlich des Erwerbs sämtlicher Anteile (100 %) am Konzessionsgebiet Chuck Creek (das „Konzessionsgebiet“) unterzeichnet hat. Die Konzessionsgebietsinhaber halten alle Anteile am Konzessionsgebiet, das im Zentrum von British Columbia, rund 30 Kilometer östlich von Clearwater, liegt. Die Parteien werden sich nun um den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung (die „endgültige Vereinbarung“) bemühen, die innerhalb von 30 Tagen nach der LOI unterzeichnet werden soll.

Das Konzessionsgebiet Chuck Creek erstreckt sich über eine Grundfläche von 33,57 Quadratkilometern (8.293 Acres) im Zentrum von British Columbia. Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb der Gesteine der Eagle Bay Assemblage und ist auf allen Seiten von dem von Taseko Mines betriebenen Konzessionsgebiet Yellowhead umgeben, welches eine kupfer- und goldhaltige vulkanische Massivsulfidlagerstätte beherbergt. Für die große unerschlossene Lagerstätte Yellowhead wurden nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 817 Tonnen mit einem Gehalt von 0,29 % Kupferäquivalent ermittelt (https://www.tasekomines.com/properties/yellowhead).

Die Konzessionsgebietsinhaber steckten das Konzessionsgebiet Chuck Creek ursprünglich im Jahr 2002 ab; es umfasst eine der größten ungeklärten geochemischen alluvialen Goldanomalien in Flussablagerungen in der gesamten Provinz. Historische Schlammprobenkonzentrate lieferten Werte von bis zu 58.600 ppb Au und Waschkonzentrate aus Bodenproben ergaben bis zu 78.600 ppb Au.

Bei Abschluss einer endgültigen Vereinbarung wird IMC den Konzessionsgebietsinhaber einen Betrag von 50.000 CAD zahlen und eine NSR-Lizenzgebührenbeteiligung von 1 % gewähren.

Dave McMillan, CEO von IMC, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir das in Privatbesitz befindliche Konzessionsgebiet Chuck Creek in unser Portfolio von Konzessionen in British Columbia aufnehmen können, zumal das Interesse an möglichen kupfer- und goldhaltigen Konzessionsgebieten in der Provinz derzeit zunimmt. Diese Übernahme ist angesichts des hervorragenden Straßenzugangs, der nahegelegenen Infrastruktur und der Lagerstätte Yellowhead von Taseko direkt nebenan ein echter Glücksfall für IMC. Die Fähigkeit, ganzjährig in diesem Konzessionsgebiet zu arbeiten, wird unser primäres Kupfer-Gold-Projekt im Konzessionsgebiet Thane im nördlichen Zentrum von B.C. ergänzen.“