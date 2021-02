---------------------------------------------------------------------------

IMC International Mining erwirbt neues Goldprojekt in British Columbia

IMC International Mining (ISIN: CA45250W1014 ; WKN: A2PPAQ) freut sich bekannt zu geben, dass Christopher O. Naas und T. Greg Hawkins, beide Direktoren des Unternehmens, eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) unterzeichnet haben, um 100% des Chuck Creek Projekts zu erwerben. Die aktuellen Immobilieninhaber sind zu 100% an der Immobilie im Zentrum von British Columbia, etwa 30 Kilometer östlich von Clearwater, beteiligt.

Die Parteien werden nun auf eine endgültige Vereinbarung hinarbeiten, die innerhalb von 30 Tagen nach dem LOI ausgeführt werden soll.

Das Chuck Creek-Grundstück erstreckt sich über 33,57 Quadratkilometer und befindet sich im Zentrum von British Columbia. Die Liegenschaft befindet sich in der Eagle Bay Assemblage of Rocks und ist allseitig von Taseko Mines 'Yellowhead-Liegenschaft umgeben, in der sich eine kupfergoldvulkanogene Massivsulfidlagerstätte ausdehnt. Die große unbebaute Yellowhead-Lagerstätte verfügt über nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 817 Millionen Tonnen mit einem Kupferäquivalent von 0,29%.



Das Grundstück Chuck Creek wurde erstmals 2002 von den Eigentümern abgesteckt und ist eine der größten noch ungeklärten geochemischen Anomalien des alluvialen Goldstroms in der Provinz. Historische

Schlammprobenkonzentrate haben bis zu 58.600 ppb Au ergeben, und Bodenproben, die auf Konzentrate geschwenkt wurden, haben bis zu 78.600 ppb Au aufgezeigt.



Bei Abschluss zahlt IMC an die Immobilieninhaber CDN $ 50.000 und gewährt eine Netto-Schmelzrendite (NSR) von 1%.



Dave McMillan, CEO von IMC, erklärte: "Wir freuen uns sehr, die in Privatbesitz befindliche Chuck Creek-Liegenschaft in dieser Zeit in das Immobilienportfolio von IMC in British Columbia aufzunehmen, da das Interesse an potenziellen kupfergoldhaltigen Liegenschaften in der Provinz gestiegen ist. Wegen der ausgezeichneten Straßenanbindung, der nahegelegenen Infrastruktur und der Yellowhead-Lagerstätte von Taseko direkt nebenan, macht diese Akquisition für IMC Sinn. Die Fähigkeit, diese Liegenschaft in allen Monaten des Jahres explorieren zu können, wird eine perfekte Ergänzung zu unserem primären Kupfer-Gold-Projekt auf der Thane-Liegenschaft in Nord-Zentral-BC darstellen. "