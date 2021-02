--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------



Ausgewählte Finanzinformationen für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2020Quartalsbericht09.02.2021Premstaetten - (Fortsetzung Titel) ... unweit oberem Ende und bereinigte ams-EBIT-Marge am oberen Ende der Erwartungsspanne; verbesserter OSRAM-Ausblick,Vorbereitung der Umsetzung des BGAV; Umsatz des ams-Geschäfts im 1. Quartaltrotz Saisonalität über Vorjahr erwartet (Spannenmittelwert)Premstätten, Österreich (9. Februar 2021) -- ams (SIX: AMS), ein weltweitführender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt für das Gesamtjahr 2020positive Konzernergebnisse mit einem starken Konzern-Cashflow sowie einenRekordumsatz und ein Rekordergebnis des ams-Geschäfts bekannt. Trotz Covid-19verzeichnete das ams-Geschäft 2020 das beste Jahr seiner Geschichte mit einemUmsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr auf USD 2.291 Mio. und einem Anstieg desbereinigten operativen Ergebnisses (EBIT). Diese erfolgreiche Entwicklungberuhte insbesondere auf dem Consumer-Geschäft von ams. Im 4. Quartal erzieltedas ams-Geschäft einen sehr erfreulichen Umsatz von USD 681 Mio. nicht weitentfernt vom sowie eine bereinigte operative (EBIT) Marge am oberen Ende derErwartungsspanne, dabei betrug das bereinigte operativen Ergebnis (EBIT) 27% vomUmsatz oder USD 182 Mio. Eine sehr gute Nachfrage im Consumer-Markt und einestarke operative Performance waren die Haupttreiber der Ergebnisse des 4.Quartals. ams erwartet für das 1. Quartal typische saisonale Effekte im ams-Geschäft mit einem erwarteten Umsatz von USD 500-540 Mio.Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf den ams-Konzern und beinhalten dieErgebnisse der OSRAM Licht AG (OSRAM), die ams seit dem 1. Juli 2020 alsMehrheitsaktionär konsolidiert. Der Konzernumsatz für das Gesamtjahr 2020 betrugUSD 4.169 Mio., das ist ein Anstieg von 86% gegenüber 2019 unterBerücksichtigung von Konsolidierungseffekten. Im 4. Quartal lag derKonzernumsatz bei USD 1.679 Mio., das ist ein sequentieller Anstieg von 16%gegenüber dem 3.Quar­tal und von 138% gegenüber dem Vorjahresquartal unterBerücksichtigung von Konsolidierungseffekten. Die bereinigte[1]Konzernbruttogewinnmarge lag für 2020 bei 33% und für das 4. Quartal bei 35%,gegenüber 41% bzw. 45% im Jahr 2019. Die Konzernbruttogewinnmarge gemäß IFRS lag