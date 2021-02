HAUCK & AUFHÄUSER stuft DIALOG SEMICONDUCTOR auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Dialog Semiconductor angesichts einer Übernahmeofferte des japanischen Renesas-Konzerns von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel erhöhte Analyst Christian Sandherr in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 60 auf den Angebotspreis von 67,50 Euro. Er hält es zwar für möglich, dass an der Offerte nochmals geschliffen wird, dafür gebe es aber keine Sicherheit. Grundsätzlich sei der gebotene Preis fair./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 08:02 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / 08:09 / MEZ







Analysierendes Institut: HAUCK & AUFHÄUSER

Analyst: Christian Sandherr

Analysiertes Unternehmen: DIALOG SEMICONDUCTOR

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 67,50

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.