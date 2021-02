Osteuropas Börsen schließen mehrheitlich tiefer

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Leitbörsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden. Während es an den Börsen in Prag, Warschau und Moskau nach unten ging, gab es in Budapest Gewinne. Vor allem Aufschläge bei Indexschwergewichten trieben den ungarischen Leitindex Bux dabei an.

Auch andernorts in Europa ging es am Dienstag überwiegend nach unten mit den Kursen. Impulse von Konjunkturdatenseite blieben hingegen aus. Bestimmendes Thema am Markt bleibt unter anderem die Hoffnung der Anleger auf ein mögliches weiteres billionenschwere Konjunkturpaket in den USA.