Bausparkasse Mainz AG zieht positive Bilanz für 2020 / Stabile Ertragslage und Wachstum in der Baufinanzierung

Mainz (ots) - Im Jahr 2020 konnte die Bausparkasse Mainz AG (BKM) ihren Wachstumskurs fortsetzen. Durch den ersten und zweiten Lockdown lag das Bauspargeschäft mit 947 Mio. Euro Bausparsumme zwar unter dem Rekordwert des Vorjahres von 1.006 Mio. Euro, allerdings über dem selbst gesetzten Jahresziel. Mit 6 Prozent zum Vorjahr war das Corona-bedingte Minus deutlich niedriger als das der Branche. Die Bauspareinlagen lagen mit 738 Mio. Euro über dem Vorjahreswert (734 Mio. Euro).



Vor allem konnte die BKM die neuen Darlehenszusagen in der privaten Baufinanzierung um fast 5 Prozent steigern. Das Unternehmen baute damit den Bestand an Baudarlehen um nahezu 100 Mio. Euro auf 2,06 Mrd. Euro aus. In ähnlichem Umfang stieg die Bilanzsumme auf nunmehr 2,54 Mrd. Euro. Im ersten Emissionsjahr 2020 konnte die BKM zudem 46 Mio. Euro Pfandbriefe im Markt platzieren.