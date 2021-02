Searchlight Resources ist ein interessanter Neuzugang an der Börse Frankfurt. Das Unternehmen konzentriert sich bei der Goldexploration auf Saskatchewan.

„Das FSE-Listing wird es europäischen Investoren erleichtern, in das Unternehmen zu investieren“, sagte Stephen Wallace, President und Chief Executive Officer von Searchlight. Wallace verfügt über 35 Jahre Erfahrung und war schon mit mehreren Exits erfolgreich. Darunter Trade Wind Ventures und Castle Resources.

Das Explorationsunternehmen Searchlight Resources (CSE:SCTL; FRA: 2CC2) – nach Explorationslizenzen gemessen immerhin der drittgrößte Landbesitzer in Saskatechwan – ist seit Anfang dieser Woche an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Ticker-Symbol 2CC2 und der WKN A2JRPS notiert.

Searchlight Resources ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf Saskatchewan. Searchlight besitzt zusammengenommen Explorationslizenzen mit 427,6 Quadratkilometer und ist damit nach Hudbay (TSX: HBM; Börsenwert 2,1 Mrd. CAD) und SSR Mining (TSX: SSRM, Börsenwert 4,8 Mrd. CAD) der drittgrößte Lizenzbesitzer im gold- und basismetallreichen Grünsteingürtel Flin Flon-Snow Lake.

Der Fokus der Exploration liegt auf Gold und Batteriemineralien in der gesamten Provinz, wobei sich Searchlight auf Projekte mit Straßenzugang konzentriert. Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Weiterentwicklung des Past-Producer-Goldprojekts Bootleg Lake, das weniger als zehn Kilometer von Flin Flon entfernt liegt. Bootleg Lake beherbergt vier in der Vergangenheit produzierende hochgradige Goldminen.

Zwei Bohrprogramme im Frühjahr 2021 geplant

Searchlight plant in Kürze zwei Bohrungen im Gebiet von Flin Flon. Auf dem Programm steht das VMS-Ziel Beatty South VMS-Ziel 15 Kilometer nordwestlich von FlinFlon und 150 Meter vom Highway entfernt. Dort hat Searchlight vor Kurzem durch geophysikalische Methoden ein aussichtsreiches Bohrziel ausgemacht.

Nur 20 Kilometer entfernt will Searchlight das hochgradige Goldziel Henning-Maloney durch Bohrungen erkunden. Die Bohrungen sollen die Daten der früheren produzierenden Goldmine überprüfen. Eine der letzten dokumentierten Bohrungen aus dem Jahr 1964 ergab 4,5 Unzen/Tonne auf einem Abschnitt von 1,5 Fuß (ca. 45 Zentimeter). Das Projekt liegt-7 Kilometer südlich von FlinFlon und 600 Meter von der Hauptstraße entfernt.



Abbildung 1: Historische Ressourcenschätzungen für das Bootleg Lake Goldprojekt, das zuletzt 1987 von Vista Mines betrieben worden ist.

Zur Person von Stephen Wallace P.Geo. President, CEO and Director

Herr Wallace verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Explorationsbranche. Seine Laufbahn reicht vom einfachen Feldgeologen bis hin zum President, CEO und Corporate Director, wobei er sowohl bei Junior- und Großunternehmen (u.a. Goldcorp.) als auch bei Regierungsbehörden beschäftigt war. Stephen Wallace war Direktor und Geschäftsführer mehrerer börsennotierter Unternehmen, darunter der Gründungspräsident und CEO von Castle Resources. Er war VP Exploration von Trade Winds Ventures, wo er die Goldlagerstätte Block A auf über 4 Mio. Unzen vorantrieb, die anschließend von Detour Gold für 84 Mio. Dollar gekauft wurde und im Jahr 2023 zu Detour Golds West Detour-Tagebaumine werden soll.

