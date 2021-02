Manganese X schließt Privatplatzierung in Höhe von 1,6 Mio. Dollar ab

Jede Einheit der Platzierung besteht aus einer Stammaktie (jede eine „Stammaktie“) aus dem Stammkapital des Unternehmens sowie einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ein „Warrant“), der bis zum 11. Februar 2023 zum Preis von 0,44 Dollar in eine Stammaktie des Unternehmens eingetauscht werden kann. In Verbindung mit der Privatplatzierung hat das Unternehmen Barprovisionen in Höhe von 29.482,20 Dollar gezahlt und 89.340 Vermittlerwarrants an registrierte Vermittler begeben. Die Vermittlerwarrants berechtigen den Inhaber bis zum 11. Februar 2023 jeweils zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,44 Dollar. Der Nettoerlös des Unternehmens aus der Platzierung wird voraussichtlich für die Geschäftsentwicklung sowie allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet.

Alle im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzliche Haltedauer gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss der Platzierung abläuft. Der Abschluss der Platzierung ist von einer Reihe von Bedingungen abhängig, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller behördlichen Genehmigungen, darunter auch die Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „TSXV“). Keines der Wertpapiere, die im Rahmen der Platzierung ausgegeben werden, wird nach dem United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung (das „Gesetz von 1933“) registriert. Solche Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung besteht bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von der Registrierungspflicht vorliegt. Diese Pressemeldung stellt in Rechtsgebieten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, kein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar.