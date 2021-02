Der Umsatz von Biotest legt 2020 nach vorläufigen Zahlen von 419 Millionen Euro auf 484 Millionen Euro zu. Das ist ein Plus von 15 Prozent. Vor allem im Mittleren Osten, in Afrika sowie im restlichen Europa lief es für Biotest gut. Auch der Eintritt in den chinesischen Markt sorgte für Impulse.Das EBIT dürfte zwischen -1 Million Euro und -2 Millionen Euro liegen. 2019 stand es bei -1,2 Millionen Euro. Die Prognose für 2020 ...