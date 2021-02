Photon Energy N. V. schließt 2020 mit gesteigertem EBITDA und wachsender Projektpipeline

- Eigenbestand um 23,0 MWp an PV-Kraftwerke in Ungarn ausgebaut, zwei weitere Großkraftwerke mit 14,6 MWp in Australien kurz vor Netzanschluss

- Projektpipeline um mehr als 200 MWp in Ungarn, Rumänien und Polen erweitert



Amsterdam - 12. Februar 2021 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder das "Unternehmen") gab heute die ungeprüften Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2020 und für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr bekannt.

Highlights 2020

Im Jahr 2020 hatte die Pandemie nur geringe Auswirkungen auf die EPC- und O&M-Geschäftsbereiche des Unternehmens. Für das firmeneigene Portfolio wurden PV-Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 23,0 MWp gebaut und erfolgreich langfristig refinanziert, während das O&M Geschäft um 34,0 MWp - erhöht werden konnte. In der australischen Stadt Leeton wurden zwei Großkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 14,6 MWp gebaut und stehen kurz vor der Inbetriebnahme. Darüber hinaaus konnte der Bau eines hybriden Solar- und Batteriespeichersystems auf Lord Howe Island abgeschlossen werden. Bedeutende Fortschritte wurden auch bei der Projektentwicklung in Ungarn, Rumänien und Polen erzielt, wo das Unternehmen seine PV-Entwicklungspipeline auf eine Gesamtkapazität von über 200 MWp ausbaute.

2020 war auch ein entscheidendes Jahr für das Unternehmen in Bezug auf seine Präsenz auf den Kapitalmärkten, da die Börsennotierungen des Unternehmens erfolgreich von alternativen Märkten auf die (regulierten) Hauptmärkte der Warschauer und Prager Börse sowie in das Quotation Board der Frankfurter Börse übertragen wurden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Börsennotierungen dazu beitragen werden, die Liquidität der Aktie zu stimulieren und die Investorenbasis zu diversifizieren, indem institutionellen und privaten Anlegern in ganz Europa Investitionsmöglichkeiten geboten werden.