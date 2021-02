VW-Holding Porsche SE rechnet mit Gewinn von 2,6 Milliarden Euro

STUTTGART (dpa-AFX) - Nach dem zwischenzeitlichen Absturz in die roten Zahlen hat die VW -Dachgesellschaft Porsche SE noch kräftig aufgeholt und fährt für 2020 erneut einen Milliardengewinn ein. Nach jetzigem Stand sei mit 2,6 Milliarden Euro nach Steuern zu rechnen, teilte die Stuttgarter Holding am Freitag mit. Das wären zwar 1,8 Milliarden Euro oder knappe 41 Prozent weniger als 2019. Im Herbst war der Rückstand auf das Vorjahr aber noch deutlich größer. Mitte des Jahres hatte die Porsche SE in Folge des Corona-Einbruchs gar mit 329 Millionen Euro im Minus gelegen.

Das Ergebnis der von den Familien Porsche und Piëch kontrollierten Porsche SE (PSE) hängt im Wesentlichen davon ab, wie die Geschäfte der Volkswagen AG laufen. Die PSE hält gut 53 Prozent der Stammaktien von VW. Nachdem der Wolfsburger Konzern im Januar mitgeteilt hatte, dass er ein operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen von zehn Milliarden Euro für 2020 erwartet, hatte die Porsche SE ihre eigenen Erwartungen schon nach oben geschraubt. Vollständige und endgültige Zahlen will die Holding am 23. März vorlegen./eni/DP/men