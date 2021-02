Dermapharm BioNTech-Kooperation bringt hohen zweistelligen Millionenbetrag Nachrichtenquelle: 4investors | 12.02.2021, 14:04 | 18 | 0 | 0 12.02.2021, 14:04 |



Weiterlesen auf 4investors.de Dermapharm wird aus Zulieferungen an BioNTech zur Herstellung des Covid-19-Impfstoffes Comirnaty von BioNTech und Pfizer in diesem Jahr einen hohen zweistelligen Millionenumsatz erzielen. Eine konkrete Zahl nennt die Gesellschaft in ihrer Mitteilung vom Freitag nicht. „Dies ergibt sich aus einer vom Vorstand der Dermapharm heute verabschiedeten aktuellen Planung für die Impfstoffherstellung. Sie beinhaltet unter anderem den Aufbau ... Diesen Artikel teilen Wertpapier

