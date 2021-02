Tryp Therapeutics erreicht einen Meilenstein in der Produktion von Psilocybin-Medikamenten

La Jolla, Kalifornien – 16. Februar 2021 - Tryp Therapeutics (CSE: TRYP) („Tryp“ oder das „Unternehmen“), ein Pharmaunternehmen, das sich auf die Identifikation und Entwicklung von Verbindungen in der klinischen Phase für Krankheiten mit geringer medizinischer Versorgung spezialisiert, gab heute bekannt, dass Albany Molecular Research (“AMRI”) mit der Herstellung einer 200g nicht GMP-gerechten Psilocybin-Charge begonnen hat. Dieser Herstellungsschritt ist einer von vielen im Projektplan, Chargen von Tryps eigener cGMP-Psilocybin-Rezeptur zur klinischen Entwicklung und für bevorstehende klinische Studien des Unternehmens herzustellen.

"AMRI ist stolz darauf, Tryp Therapeutics in seiner Mission, Krankheiten mit sehr geringer medizinischer Versorgung durch die schnelle Entwicklung und Erweiterung eines neuartigen Prozesses zur Weiterentwicklung von Psilocybin zu klinischen Versuchen am Menschen zu unterstützen“, erläuterte Christopher Conway, President, AMRI. „Wir nutzen unsere bedeutende Expertise in Prozessentwicklung und cGMP-Produktion, um Tryps klinische Arbeiten voranzutreiben“.

Larry Norder, Vice President, Manufacturing, erklärt: „Wir sind mit dem Zeitplan und Fortschritt unseres eigenen Psilocybin-Entwicklungsprogramms gemeinsam mit unserem Partner AMRI sehr zufrieden. Neben der Prozessentwicklung der Psilocybin-Produktion, überwacht AMRI auch Compliance mit Vorschriften zu kontrollierten Substanzen. Diese Compliance ist kritisch für unsere Mission, wird aber bei der Medikamentenentwicklung häufig nicht mit der erforderlichen Priorität behandelt“.

Über Tryp Therapeutics

Tryp Therapeutics ist ein Pharmaunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung von Wirkstoffverbindungen mit bekanntem Aktivitäts- und/oder Sicherheitsprofil für die Behandlung seltener Krankheiten und anderer Krankheiten mit hohem, nicht gedecktem medizinischem Bedarf gerichtet ist. Der Schwerpunkt des Psilocybin-for-Neuropsychiatric Disorders- (PFN)-Programms von Tryp liegt auf der Entwicklung von synthetischem Psilocybin als neue Arzneimittelklasse zur Behandlung bestimmter neuropsychiatrisch basierter Störungen. Der führende PFN-Arzneimittelkandidat von Tryp ist TRP-8802 zur Behandlung von Fibromyalgie, einem chronischen Schmerzsyndrom, von dem in den USA Schätzungen zufolge über fünf Millionen Menschen betroffen sind.