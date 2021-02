---------------------------------------------------------------------------

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Dienstag, 16. Februar 2021) - Ready Set Gold Corp. (CSE: RDY) (FSE: 0MZ) ("Ready Set Gold" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Herrn Brad Lazich, P.Geo., als seinen neuen Vice President of Exploration bekanntzugeben.



Vor seiner Position bei Ready Set Gold, war Herr Lazich als Senior Project Geologist bei Glencore Plc beschäftigt. Dort wurde er vor kurzem als Leiter eines Teams anerkannt, welchem im Nickel Camp in Sudbury eine bedeutende Entdeckung von 30 Millionen Tonnen hochgradigem Cu-Ni-PGE gelang. Brad war zudem als Project Geologist für Vale Canada Ltd. und als Exploration Geologist für Teck Resources Ltd. tätig und arbeitete in diesen Positionen in ganz Nordamerika und bezüglich verschiedener Rohstoffe. Er war außerdem an mehreren bedeutenden Mineralentdeckungen beteiligt. Brad bringt einen modernen, entdeckungsorientierten und systematischen Ansatz in die Explorationsbemühungen von Ready Set Gold ein, der gut zum starken Projektportfolio des Unternehmens passt.



"Brad ist ein hochrangiger Geologe mit Erfahrungsschatz, der während seiner 13-jährigen Karriere als Exploration Geologist zunehmend höherrangige Explorationspositionen bei drei großen Bergbauunternehmen innehatte. Dass Brad die Position des Vice President of Exploration bei uns angenommen hat, ist ein starkes Vertrauensvotum für das Northshore-Projekt, und unser Team begrüßt sein Fachwissen. Brad hat eine beträchtliche Zeit damit verbracht, sich mit dem Northshore-Projekt vertraut zu machen und hat ein geologisches Modell entwickelt, welches die künftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens leiten wird. Das neue Modell wurde entwickelt, um die Identifikation der goldhaltigen Strukturen und deren Geologie zu unterstützen, sodass sich zukünftige Bohrungen sowohl auf die Erweiterung des bekannten Vorkommens als auch auf hochwertige goldhaltige Strukturen richten. Brad hat seine Führungsqualitäten, detailliertes Verständnis des Projekts sowie dynamisches und innovatives Denken bewiesen, und das wird die Bemühungen von Ready Set Gold unterstützen, das Projekt schnell voranzutreiben, wenn er unser Explorationsteam zukünftig leitet", sagt Christian Scovenna, CEO / Director von Ready Set Gold.