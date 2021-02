Colt verwendet ADVA FSP 3000 für quantensichere Datenübertragung bei Feldversuch im Betriebsnetz

ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass Colt Technology Services mit der FSP 3000-Plattform und ConnectGuard Layer 1-Verschlüsselung eine quantensichere Verbindung im Feldversuch erfolgreich durchgeführt hat. Der Test nutzte quantenbasierte Schlüsselverteilung (Quantum Key Distribution, QKD) zur sicheren Verschlüsselung von Live-Datenverkehr und demonstrierte, wie geschäftskritische Dienste auch vor massiven Angriffen geschützt werden können. Die Erprobung im Metro-Netz von Colt in Frankfurt zeigt, wie sich Unternehmenskunden sicher mit der Cloud verbinden und sensible Daten nachhaltig schützen können. ADVAs Partner ID Quantique hatte ebenfalls einen wesentlichen Anteil an der erfolgreichen Erprobung.

