Tele Columbus AG: Tele Columbus erreicht weiteren Meilenstein der Transaktion

Kontrollwechsel-Verzichtsverfahren

Tele Columbus erreicht weiteren Meilenstein der Transaktion

- Ausreichende Anzahl an Darlehensgebern und Anleihegläubigern haben dem Verzicht auf ihre Kündigungsrechte aufgrund von Kontrollwechsel zugestimmt

- Tele Columbus kann somit die Bestätigung des Kontrollwechsel-Verzichtsverfahren abgeben, welche eine der Angebotsbedingungen ist

Berlin, 16. Februar 2021. Der Vorstand der Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17) gibt heute bekannt, dass Tele Columbus in der vergangenen Woche von einer ausreichenden Anzahl von Anleihegläubigern und Kreditgebern Zustimmungen zum Verzicht auf Rückzahlung infolge eines Kontrollwechsels erhalten hat, der bei erfolgreichem Abschluss des am 1. Februar 2021 veröffentlichten Übernahmeangebots der Kublai GmbH ausgelöst werden würde. Auf Basis dieser Einwilligungen ist Tele Columbus in der Lage, die Kontrollwechsel-Verzichtserklärung auszustellen, die zur Erfüllung einer der Angebotsbedingungen des Übernahmeangebots erforderlich ist.

Über die Tele Columbus AG

Als einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland versorgt die Tele Columbus AG mit ihrer Marke PΫUR über drei Millionen Haushalte mit Highspeed-Internet einschließlich Telefonanschluss, Mobilfunk und mehr als 250 TV-Programmen auf einer digitalen Entertainment-Plattform, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, mit Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.