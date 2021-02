Diese Personalie ist eine Bestätigung für Ready Set Gold.

Lazich war zuvor Senior Project Geologist bei Glencore Plc., wo er vor kurzem für die Leitung eines Teams ausgezeichnet wurde, das eine bedeutende, 30 Millionen Tonnen schwere hochgradige Cu-Ni-PGE-Entdeckung im Sudbury Nickel Camp gemacht hat. Brad war auch als Projektgeologe für Vale Canada Ltd. und als Explorationsgeologe für Teck Resources Ltd. tätig, wo er in ganz Nordamerika arbeitete und an mehreren bedeutenden Entdeckungen beteiligt war. Brad bringt einen modernen, entdeckungsorientierten und systematischen Ansatz in die Explorationsbemühungen bei Ready Set Gold ein, der gut zum Projektportfolio des Unternehmens passt.

Die Qualität des Personals sagt immer etwas über die Qualität der Firma und im Falle von Explorationsgesellschaften ganz sicher über die Qualität der Projekte aus. In diesem Sinn lässt aufhorchen, dass Ready Set Gold Corp. ( CSE: RDY; FRA: 0MZ ) soeben den Geologen Brad Lazich zum neuen Vice President of Exploration ernannt hat!

Lazich hat das Flaggschiffprojekt Northshore ausführlich studiert und ein geologisches Modell für die künftige Explorationsstrategie entwickelt, das den Schwerpunkt vor allem auf die hochgradigen goldhaltigen Strukturen legt.

Brad Lazich sagte zum Einstand: „Nach der Überprüfung der verfügbaren Daten bin ich der festen Überzeugung, dass das Goldprojekt Northshore ebenso wie die anderen Explorationsprojekte des Unternehmens, Hemlo Eastern Flanks und Emmons Peak, die sich in einem früheren Stadium befinden, ein beträchtliches Potenzial für Investoren aufweisen. Ich freue mich darauf, mit dem Team von Ready Set Gold zusammenzuarbeiten.“

Das Board of Directors von Ready Set Gold wird Brad Lazich insgesamt 275.000 Incentive-Aktienoptionen gewähren, die über einen Zeitraum von 5 Jahren zu einem Preis von 0,60 $ pro Aktie ausübbar sein werden. Die Optionen werden in Schritten von 25% der gesamten Zuteilung jeweils 3 Monate nach dem ursprünglichen Ausgabedatum am 16. Februar 2021 unverfallbar.

Ready Set Gold Corp. verfügt über eine 100%-Beteiligung an der Northshore-Gold-Liegenschaft im produktiven Schreiber-Hemlo-Greenstone-Gürtel in der Nähe von Thunder Bay. Das Unternehmen besitzt auch eine 100%ige Beteiligung an zwei separaten Claim-Blöcken mit einer Gesamtfläche von 4.453 Hektar, die als Hemlo Eastern Flanks Project bekannt sind. Das Unternehmen besitzt auch eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten 100%-Beteiligung an einem zusammenhängenden Claim-Block von insgesamt 1.634 Hektar, der das Projekt Emmons Peak umfasst, das sich 50 km südlich von Dryden, Ontario, befindet und in der Nähe der fortgeschrittenen Goldentwicklungsprojekte Goliath und Goldlund von Treasury Metals liegt.

