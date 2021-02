WOW! Internet Service GmbH – der Ansprechpartner für Fulfillment im E-Commerce-Bereich

Durch das 14-tägige Rückgaberecht, das Kunden beim Online-Shopping haben, müssen Hersteller dann auch mit Warenrücksendungen rechnen, die alle bearbeitet werden müssen. Hinzu kommt die Lagerung der Waren, was insbesondere für kleine Unternehmen, die nicht über viel Lagerfläche verfügen oder sich ein Lager nicht leisten können, problematisch sein kann. So entsteht im Rahmen des E-Commerce ein hohes Maß an Aufwand für die Hersteller. Die WOW! Internet Service GmbH hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, Hersteller rund um Marketing und Versand zu entlasten.

Bild: Mit einem Partner für Lagerhaltung müssen sich Hersteller nicht mehr selbst um die Lagerung ihrer Waren kümmern. Bildquelle: delphinmedia via pixabay.com

Wer ist die WOW! Internet Service GmbH?

Der Firmensitz des kleinen mittelständischen Unternehmens befindet sich in Kerpen. Von seiner dortigen Steuerzentrale aus bietet das Unternehmen seinen Kunden ein breites Spektrum, das von der Lagerung von Produkten, über die Verpackung und Versand, bis hin zum Retourenmanagement reicht. Auf Wunsch werden Kunden sogar beim Online-Marketing unterstützt.

Online-Marketing

Manche Hersteller haben ein tolles Produkt im Programm, doch tun sich schwer damit, dieses zu verkaufen, weil es an Kenntnissen im Marketing-Bereich mangelt. Die WOW! Internet Service GmbH unterstützt individuell ihre Kunden dabei, ein Marketingkonzept zu erarbeiten und dieses effektiv umzusetzen. Mit modernen Hilfsmitteln wie zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung wird die bestmögliche Sichtbarkeit für das Produkt des Kunden erzielt, sodass interessierte Nutzer bei einer Google-Suche dieses Produkt als Teil der Lösung ihres Problems ganz weit oben angezeigt bekommen. Auf diese Weise steigt der Bekanntheitsgrad des Herstellers enorm und kann wie eine Art Sogeffekt wirken und den Verkauf des Produkts noch weiter ankurbeln.

Fulfillment

Kunden der WOW! Internet Service GmbH müssen sich auf Wunsch auch nicht um die Bestellannahme und die anschließende Abwicklung des Versands kümmern. Das Unternehmen aus Kerpen übernimmt die Bearbeitung von Bestellungen, kümmert sich darum, dass das Produkt vorrätig ist, und verschickt es dann schnellstmöglich.

Dabei wird auf eine sachgerechte Verpackung viel Wert gelegt, sowie auf die Kommunikation mit dem Kunden, der die Ware bestellt hat, sodass dieser immer auf dem Laufenden bleibt, was seine Bestellung betrifft.

Fulfillment schließt demnach sämtliche Aktivitäten ein, die von der Bestellannahme bis hin zum Versand anfallen.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen zusätzlich auf Wunsch auch noch Retourenmanagement sowie Kundenbetreuung an.

Lagerhaltung

Nicht jeder Hersteller kann oder möchte sich ein großes Lager für seine Produkte leisten. Daher bietet die WOW! Internet Service GmbH auch für die Lagerhaltung Lösungen an. In ihren hauseigenen Lagerhallen bringt sie die Ware des Herstellers fachgerecht unter.

Die Lagerung vor Ort hat zudem den Vorteil, dass bei einer Bestellung die Ware sofort verschickt werden kann, ohne dass sie zuerst beim Hersteller angefordert werden muss. Das spart Zeit und erfreut den Kunden des Herstellers umso mehr.

Retourenmanagement

Zum erfolgreichen E-Commerce gehört nicht nur ein reibungslos ablaufender Versand, sondern auch ein effektives Management von Retouren, die in Zeiten des Online-Handels an der Tagesordnung stehen. Die WOW! Internet Service GmbH wickelt Retouren auf Wunsch ab, sodass der Hersteller sich nicht selbst darum kümmern muss. Die retournierte Ware wird dabei sorgfältig überprüft, und wenn die Anforderungen für eine Rückerstattung erfüllt sind, erhält der Kunde sein Geld zurück. Die Ware wird dann im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen dann entweder zurück an den Hersteller geschickt, oder bis zur nächsten Bestellung gelagert und dann versendet.

Kundenbetreuung

Wenn ein Hersteller sich nur auf die Entwicklung seiner Produkte konzentrieren möchte, hat er mit der WOW! Internet Service GmbH einen starken Partner.

Diese übernimmt auf Wunsch auch den Kundensupport. Das heißt, wenn Kunden Fragen zu einem Produkt haben, werden diese von den Kundenbetreuern beantwortet. Alles, was dazu nötig ist, ist ein Produkt-Briefing seitens des Herstellers, sodass die Mitarbeiter/innen über das Produkt Bescheid wissen. Treten Probleme auf, werden diese in Feedback-Gesprächen angesprochen, und so der Kundenservice mit der Zeit weiter optimiert. Die Kundenbetreuer/innen geben auch Auskünfte über die Kundenzufriedenheit und deren Meinung zu den Produkten, was dem Hersteller hilft, seine Produkte noch besser zu machen.