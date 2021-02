Pictet AM lanciert Emerging Markets Multi-Asset-Strategie Gastautor: Simon Weiler | 16.02.2021, 05:31 | 42 | 0 | 0 16.02.2021, 05:31 | Co-Manager der Strategie sind Shaniel Ramjee und Marco Piersimoni, die sich auf die bewährte Expertise und breiten Strukturen von Pictet Asset Management im Multi-Asset-Bereich stützen können. Ihr Investmentteam strebt die Maximierung des Renditepotenzials von Schwellenländern bei gleichzeitiger Kontrolle der für diese Region typischen Abwärtsrisiken an. Der Fonds startet mit einem Volumen von mehr als USD 50 Mio., die in der Zeichnungsphase eingeworben werden konnten. Olivier Ginguené, CIO der Einheit Multi Asset & Quantitative Investment, sagt: „Wir sind überzeugt, dass Schwellenländer Anlegern auf lange Sicht das größte Wertpotenzial bieten können. Allerdings weisen sie mitunter auch höhere Volatilitätsniveaus auf, was Anlegern das Timing und die Allokation des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen erschwert. Unsere neue Strategie soll den Anlegern den Prozess erleichtern, indem sie ihnen solche Entscheidungen abnimmt und die Erträge gleichmäßiger über Konjunktur- und Börsenzyklen verteilt.“ » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



