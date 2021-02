Feedback zur virtuellen Roadshow - Positives Momentum und voranschreitender Wandel zum Asset Light-Geschäftsmodell



Am Dienstag haben wir mit q.beyonds CEO Jürgen Hermann eine virtuelle Roadshow veranstaltet. Unsere wichtigsten Erkenntnisse sind nachfolgend zusammengefasst.



Möglicher Verkauf des Colocation-Geschäfts: Für die vermieteten Rechenzentrumsflächen in Nürnberg und München (ca. 10.000 Quadratmeter) erscheint aufgrund der zunehmenden Forcierung von Cloud- und IoT-Dienstleistungen mitsamt eigenentwickelter Lösungen (u.a. StoreButler, Edgizer) ein Verkauf strategisch sinnvoll. Der Geschäftsbereich erzielte 2020 Umsätze von rund 20 Mio. Euro. Zwar liegt die EBITDA-Marge (MONe: ca. 25%) auf einem attraktiven Niveau, jedoch ist dafür neben dem historischen Initialinvestment sowie regelmäßigen Erweiterungsinvestitionen ein jährlicher Maintenance-CAPEX-Bedarf von 2 bis 3 Mio. Euro notwendig. Bei einem EBITDA-Multiple von 9x bis 10x ergibt sich u.E. ein potenzieller Verkaufserlös von etwa 45 Mio. Euro, der bereits zum Ende dieses Jahres vereinnahmt werden könnte. Damit ließe sich ein ausgeweitetes M&A-Volumen für Zukäufe realisieren. Unserer Ansicht nach dürfte für den IT-Dienstleister v.a. ein Ausbau des Serviceportfolios (z.B. hinsichtlich Lösungen von ServiceNow und Salesforce) sowie eine Vertiefung oder Erweiterung spezifischer Branchenkenntnisse geeignet sein.

Perspektivische Veräußerung des Rechenzentrums in Hamburg: Die Serverkapazitäten für angebotene Managed Services befinden sich dagegen auf einem weiteren rund 10.000 Quadratmeter großen Grundstück in Hamburg (Winterhude). Mittel- und langfristig halten wir auch einen Verkauf dieses Assets für sinnvoll, um weitere Liquidität freizusetzen. Das Grundstück stand zu Q3/20 mit knapp 20 Mio. Euro in der Bilanz und dürfte aufgrund der vergangenen Immobilienpreisentwicklung u.E. über umfangreiche stille Reserven verfügen, sodass wir einen Verkehrswert von ca. 30 Mio. Euro als realistisch erachten. Notwendige Kapazitäten für Private Cloud-Dienste könnte sich q.beyond dann im Rahmen eines 'Sale and Lease Back'-Verfahrens oder des Fremdbezugs von Colocation-Diensten sichern.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 2,50 Euro