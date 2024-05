Nach dem Mega-Erfolg von GTA V, das seit seinem Release für Erlöse in Höhe von etwa 8,5 Milliarden US-Dollar gesorgt hat, ist der gegenwärtig in Entwicklung befindliche Nachfolger GTA VI schon seit Jahren der am heißesten erwartete Titel der Gaming-Industrie.

Starttermin von GTA VI festgesetzt: Herbst 2025