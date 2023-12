Der Videospielkonzern Take-Two Interactive Software hat in der Nacht zum Dienstag überraschend den lang erwarteten Trailer für die nächste Version des kultigen Spiels Grand Theft Auto veröffentlicht. Eigentlich war die offizielle Ankündigung erst für um sechs Uhr morgens New Yorker Zeit, also zwölf Uhr mittags in Deutschland, angesetzt, jedoch zwang ein Leak Take-Two, seinen Zeitplan vorzuverlegen.

Grand Theft Auto VI wird voraussichtlich einen signifikanten Einfluss auf das Umsatzwachstum von Take-Two nach seiner Veröffentlichung haben, es soll allerdings erst 2025 auf den Markt kommen. Der Vorgänger, Grand Theft Auto V, der 2013 auf den Markt kam, ist mit mehr als 190 Millionen verkauften Exemplaren das zweitmeistverkaufte Videospiel aller Zeiten - hinter dem von Microsoft veröffentlichten Kassenschlager Minecraft, das über 300 Millionen Mal verkauft wurde.