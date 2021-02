Marble unterzeichnet White Label-Vertriebsvereinbarung mit Canadian Financial für seine „MyMarble“-Plattform für finanzielle Wellness

Vancouver, B.C, 17. Februar 2021 - Marble Financial Inc. (CSE: MRBL; OTC: MRBLF; FWB:2V0) („Marble“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen, das eine proprietäre KI-gesteuerte Finanztechnologie einsetzt, um Kanadiern ein besseres Verständnis dafür zu vermitteln, wie sich der Zugang zu Krediten auf ihre finanzielle Zukunft auswirkt, freut sich, seine erste White-Label-Vertriebsvereinbarung mit dem aus Kreditgebern und Händlern in ganz Kanada bestehenden Kundenstamm von Canadian Financial bekannt zu geben.

Marble, ein führender Innovator im Bereich der KI-gesteuerten Finanztechnologie, freut sich, sein neues White-Label-Programm MyMarble in Zusammenarbeit mit Canadian Financial einzuführen, einem Unternehmen, das davon überzeugt ist, dass die Menschen in Kanada eine neue Sichtweise auf den persönlichen Finanzmarkt benötigen. Die Fintech-Plattform von Canadian Financial bietet über 20 Finanzdienstleistungen und -produkte für mehr als 200 alternative Kreditgeber an.

Untersuchungen von Mintel und der Canadian Consumer Finance Association(1) zeigen, dass 28 % der Menschen in Kanada nicht ausreichend mit Finanzdienstleistungen versorgt sind, was dazu führt, dass sich mehr als 2 Millionen von ihnen pro Jahr an alternative Finanzanbieter wenden.

Mit der zunehmenden finanziellen Anfälligkeit und Unsicherheit, die durch die globale Pandemie verursacht werden, steigt die Nachfrage nach informativen, ethischen und umfassenden persönlichen Finanzprodukten, die den Menschen in Kanada die nötige Handlungsfähigkeit verleihen. Diese Daten haben eine erhöhte Nachfrage nach alternativen Kreditgebern und ganzheitlichen Lösungen wie MyMarble erkennen lassen, die ihnen den Zugang zu einer erschwinglichen und nachhaltigen finanziellen Zukunft erleichtern.

Dieses neue Projekt wird das große nationale Verzeichnis alternativer Finanzdienstleistungen von Canadian Financial nutzen, das sich sowohl auf die Finanzierung von Verbrauchern als auch von Unternehmen für eine breit gefächerte Palette von Produkten und Dienstleistungen spezialisiert hat. Diese neue Vertriebsvereinbarung stellt für MyMarble einen bedeutenden neuen Wachstumskanal dar, der den Verbrauchern die Möglichkeit bietet, durch seine KI-gesteuerten Fintech-Lösungen, die vorausschauende und von Experten erstellte Empfehlungen, Einblicke und finanzielle Bildung bieten, zu wachsen.