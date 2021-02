CREDIT SUISSE belässt BAT auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Alan Erskine

Analysiertes Unternehmen: BAT

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 39,2

Kursziel alt: 39,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für British American Tobacco nach Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3920 Pence belassen. Auch der Tabakkonzern sei von den Lockdowns wegen der Lungenkranheit Covid-19 nicht verschont geblieben, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management sei aber zuversichtlich, dass sich das Wachstum in diesem Jahr wieder beschleunigt./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / 15:23 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.