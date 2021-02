Als erstes großes Land, das das Virus wirksam eingedämmt hat, und als einzige große Volkswirtschaft, die im vergangenen Jahr ein positives Wachstum verzeichnete, stand China an der Spitze des weltweiten Kampfes – stets mit der Überzeugung, dass COVID-19 keine Grenzen kennt und nicht durch ein Land alleine besiegt werden kann.

„Nach einem sehr schwierigen Jahr ist die Bedeutung einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit deutlicher denn je geworden", erklärte der chinesische Präsident Xi Jinping in seiner Neujahrsansprache am 31. Dezember 2020.

Aufgrund der Pandemie konnte Xi nicht ins Ausland reisen, dennoch war es ein arbeitsreiches Jahr in Sachen Diplomatie für den chinesischen Präsidenten. Er hatte 87 virtuelle Treffen und Telefonanrufe mit ausländischen Staatschefs und Leitern internationaler Organisationen und nahm in Form von „Cloud-Diplomatie" an 22 bilateralen oder multilateralen Veranstaltungen teil, in denen er zu Solidarität und Zusammenarbeit zur Bewältigung der Krise aufrief.

„Stärkste Waffe"

China – insbesondere die zentrale Provinz Hubei und die Provinzhauptstadt Wuhan – waren vom Ausbruch von COVID-19 hart getroffen: Auf dem chinesischen Festland wurden fast 90.000 bestätigte Fälle gemeldet, und mehr als 4.600 Menschen starben. In den am stärksten betroffenen Regionen gab es wochen- oder sogar monatelange Lockdowns, und die Menschen im ganzen Land hielten sich selbst während der chinesischen Neujahrsferien an die Reisebeschränkungen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes ging im ersten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr um 6,8 Prozent zurück.

China hat das Leben und die Gesundheit der Menschen zur obersten Priorität gemacht und die Übertragungskanäle des Virus trotz sporadischer Fälle im Winter weitgehend unter Kontrolle. Die erfolgreiche Seuchenbekämpfung trug zu einer raschen wirtschaftlichen Erholung bei. Das BIP des Landes stieg 2020 gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Prozent.

Unterdessen nimmt China seine Verantwortung als großes Land ernst und kämpft Schulter an Schulter mit dem Rest der Welt gegen die Bedrohung gegen die Menschheit, die COVID-19 darstellt.