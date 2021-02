18.02.2021 / 07:00

PRESSEMITTEILUNG



Biotest produziert als erster Plasmaproteinhersteller in Deutschland ein Hyperimmunglobulin-Präparat gegen COVID-19 und kann weitere Produktionskapazitäten zur Verfügung stellen, wenn sich das Präparat als sicher und wirksam erweist und zugelassen wird



* Biotest beteiligt sich an Industrie-übergreifender Entwicklung einer Therapie zur Behandlung von COVID-19



* Wichtiger Meilenstein zum Medikament für die Hyperimmuntherapie gegen Covid-19 erreicht



* Erfolgreiche Herstellung eines potenziellen Hyperimmunglobulins gegen COVID-19 mit der Produktionstechnologie von Biotest aus von CoVIg-19 Plasma Alliance gesammelten Plasmaspenden mit COVID-19 Antikörpern

Dreieich, 18. Februar 2021. Biotest arbeitet mit Hochdruck im Rahmen der CoVIg-19 Plasma Alliance an einem neuen Medikament gegen COVID-19 basierend auf Hyperimmunplasma von genesenen Patienten. Das Ziel der CoVIg-19 Plasma Alliance ist es, gemeinsam ein Hyperimmunglobulin gegen COVID-19 zu entwickeln, das jedes Mitglied in seinen Produktionsstätten herstellen und nach der Zulassung zur Verfügung stellen kann. Die von den Mitgliedern der Allianz gesammelten Plasmaspenden werden gepoolt, konzentriert und aufgereinigt, um ein Medikament mit einem hohen Gehalt an Antikörpern gegen SARS-CoV-2 herzustellen, wenn Sicherheit und Wirksamkeit in der klinischen Studie nachgewiesen wurden, die gerade die Rekrutierung abgeschlossen hat. Biotest ist Spezialist für die Herstellung von Hyperimmunglobulinen aus Blutplasma mit jahrzehntelanger Erfahrung. Diese Technologie wurde nun auch zur Herstellung eines potenziellen Hyperimmunglobulin-Präparats gegen COVID-19 verwendet.