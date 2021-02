18.02.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

PREOS Global Office Real Estate & Technology AG erhält WiredScore Gold-Zertifizierung für eine ca. 29.560m² große Schlüsselimmobilie und eine Silber-Zertifizierung für eine über 51.300m² große Schlüsselimmobilie

Leipzig, 18.02.2021 - Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850) gibt bekannt, dass PREOS' Schlüsselimmobilie "Centurion Tower" die WiredScore Gold-Zertifizierung erhalten hat. Das Multi-Tenant-Objekt gehört seit Ende 2019 zum Portfolio der PREOS und ist einer der größten Bürokomplexe in Frankfurt. Die Lage, die Mieterstruktur und die technischen Spezifikationen sowie ein Vermietungsgrad von über 95 % machen es zu einem Flaggschiff im PREOS Immobilienportfolio. Zu den Hauptmietern gehören Blue-Chip-Unternehmen wie American Expressss und der Kommunikationsriese Avaya Inc. sowie die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), eine der größten Banken Deutschlands und die größte nationale Förderbank der Welt.



Zusätzlich hat die PREOS-Immobilie "LES 3" in Frankfurt in der Woche vom 8. Februar 2021 die WiredScore Silber-Zertifizierung erhalten. Das LES 3 wurde Ende September erworben und ist mit 17.897,43 Quadratmetern Mietfläche zu 100 Prozent vermietet. Zu den Mietern dieses Objekts gehören die Cisco Systems GmbH, die Continental Teves AG und die Fast Lane Institute for Knowledge Transfer GmbH.



WiredScore (https://wiredscore.com/) ist eine globale Organisation, die Eigentümer und Betreiber von Wired Certification ist, einer Zertifizierung für digitale Konnektivität, die die Qualität und Belastbarkeit der digitalen Infrastruktur in Gebäuden auf globaler Ebene bewertet. Das Asset wird nach verschiedenen Aspekten der digitalen Fähigkeiten bewertet, die von der Anpassung an zukünftige Technologien bis hin zur Gesamtqualität des Nutzererlebnisses reichen.



Zwei weitere PREOS Immobilien, das Westend Carree und der Access Tower, haben bereits die WiredScore Silber-Zertifizierung erreicht. PREOS erwartet an diesen beiden Standorten in naher Zukunft auch ein Upgrade auf eine Gold-Zertifizierung.



Pressekontakt:



Finanzpresse und Investor Relations:



edicto GmbH



Axel Mühlhaus



Telefon: +49 69 905505-52



E-Mail: preos@edicto.de



Über PREOS Global Office Real Estate & Technology AG



Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig.

---------------------------------------------------------------------------

18.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Reichsstraße 2

04109 Leipzig

Deutschland

Telefon: 0341 261787790

E-Mail: info@preos.de

Internet: www.preos.de

ISIN: DE000A2LQ850

WKN: A2LQ85

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München

EQS News ID: 1169176



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1169176 18.02.2021



°