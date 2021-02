DGAP-News Cryptology Asset Group PLC: Ernennt den derzeitigen Head of Asset Management, Patrick Lowry, zum neuen CEO (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 18.02.2021, 11:50 | 61 | 0 | 0 18.02.2021, 11:50 | Cryptology Asset Group PLC: Ernennt den derzeitigen Head of Asset Management, Patrick Lowry, zum neuen CEO ^

DGAP-News: Cryptology Asset Group PLC / Schlagwort(e): Personalie/Personalie Cryptology Asset Group PLC: Ernennt den derzeitigen Head of Asset Management, Patrick Lowry, zum neuen CEO

18.02.2021 / 11:49

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- PRESSEMITTEILUNG

Cryptology Asset Group p.l.c. ("Cryptology")

Malta, 18.02.2021

Cryptology Asset Group ernennt den derzeitigen Head of Asset Management, Patrick Lowry, zum neuen CEO

Unter der Führung von Patrick Lowry will Cryptology das führende börsennotierte Unternehmen für Blockchain- und Krypto-Geschäftsmodelle in Europa aufbauen.

Malta, 18.02.2021. Die Cryptology Asset Group (ISIN: MT0001770107; Ticker: 4UD), eine führende europäische Investmentgesellschaft für Blockchain- und Krypto-Geschäftsmodelle, die von Christian Angermayer und der Krypto-Legende Mike Novogratz mitbegründet wurde, gibt bekannt, dass Patrick Lowry zum neuen CEO ernannt wurde. Als erfahrener Manager mit umfangreicher Kapitalmarkterfahrung wird Patrick Lowry die Nachfolge von Jefim Gewiet antreten, der die Rolle des COO für das Unternehmen übernehmen wird. Patrick Lowry ist ein versierter Asset-Manager mit umfangreicher Erfahrung in der Verwaltung von Krypto-Assets und Blockchain-basierten Venture-Capital-Investitionen. Er ist Gründer und CEO der Iconic Holding, einer Beteiligungsfirma für Krypto-Assets und Portfoliounternehmen von Cryptology. Vor der Gründung der Iconic Holding war Patrick Lowry Mitglied des Venture-Capital-Teams der Deutschen Börse, Senior Associate bei der Private-Equity-Firma Graham Partners in Philadelphia und ehemaliger Wirtschaftsprüfer bei PwC im Bereich Asset Management Assurance Services. "Da Bitcoin und die Kryptomärkte aktuell im Fokus der weltweiten Öffentlichkeit stehen, ist Patrick als CEO die perfekte Ergänzung zu einem bereits starken Team. Ich bin überzeugt, dass Patrick und Jefim gemeinsam Cryptology auf das nächste Level bringen werden", sagt Christian Angermayer, Gründer und Beiratsmitglied von Cryptology. "Patricks Erfahrung in der Portfolioverwaltung von Krypto-Investments als auch bei regulierten Investmentvehikeln passen perfekt, um unsere gemeinsame Vision zu verwirklichen, Cryptology in Europa zur führenden Investmentgesellschaft für Blockchain-Technologie und Krypto-Unternehmen zu machen. "

Seite 2 ► Seite 1 von 2



Diesen Artikel teilen Wertpapier

Cryptology Asset Group Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer