EnWave kündigt Umstrukturierung und Veränderungen im Management bei NutraDried Food an

EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/) gab heute wesentliche Änderungen bei seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft NutraDried Food Company, LLC ("NutraDried") bekannt. Die Änderungen zielen darauf ab, die Margen zu verbessern und die Abläufe im gesamten Unternehmen zu rationalisieren.

Reduzierung der Personal- und Fremdkosten

Nach einer umfassenden Überprüfung restrukturiert EnWave NutraDried, um bestimmte Managementpositionen und Produktionspersonal zu reduzieren. Die Umstrukturierung wird etwa 22 Mitarbeiter betreffen. Darüber hinaus wird NutraDried den Einsatz von nicht unbedingt erforderlichen externen Beratern und Auftragnehmern im Rahmen des Betriebs reduzieren oder eliminieren.

Es wird erwartet, dass die Reduzierung des Personalbestands die jährlichen Personalkosten des Unternehmens um ca. 2 Mio. C$ senken wird, was zu einer Reduzierung der Gesamtkosten für Vollzeitbeschäftigte um ca. 30 % führt. EnWave wird im 2. Quartal 2021 eine einmalige Abfindungszahlung in Höhe von ca. 600.000 C$ im Zusammenhang mit dieser Restrukturierung vornehmen.

Diese Umstrukturierung ist notwendig, um die Kostenstruktur bei NutraDried im Verhältnis zur Größe des Geschäfts neu auszurichten.

CEO-Nachfolge

EnWave hat mit der Suche nach einer neuen Führungskraft bei NutraDried begonnen, um den ehemaligen CEO von NutraDried, Mike Pytlinski, zu ersetzen, der nicht mehr im Unternehmen tätig ist. Es ist beabsichtigt, dass die neue Führungskraft eine Fülle an strategischer und praktischer Erfahrung in der Konsumgüterindustrie in das Unternehmen einbringt und das bestehende Team ergänzt.

EnWave freut sich, die Ernennung von Herrn Dan Henriques, dem Chief Financial Officer des Unternehmens, zum Chief Operating Officer bei NutraDried bekannt zu geben. Herr Henriques wird während der Übergangsphase in einer Doppelfunktion tätig sein und die Rationalisierung der Abläufe bei NutraDried überwachen.

Rationalisierung der Abläufe

Die angekündigten Änderungen sind Teil eines Plans, der darauf abzielt, die Ausgaben im gesamten Betrieb von NutraDried zu reduzieren, sich wieder auf die Kernkompetenzen des Unternehmens zu konzentrieren und das Geschäft durch den Einsatz der REV-Technologie wieder zu einer sinnvollen Rentabilität zu führen. In den kommenden Wochen plant das Unternehmen zusätzliche Schritte zur weiteren Rationalisierung der Verwaltungskosten bei NutraDried, einschließlich der Reduzierung und Neuausrichtung der Marketingstrategie und der gezielten Ausgaben auf Bereiche, die den Wert maximieren.