NEW YORK (dpa-AFX) - Enttäuschende Ergebnisse im Weihnachtsquartal haben am Donnerstag in Scharen die Aktionäre von Walmart vergrault. Die Aktien sackten zuletzt um 5,5 Prozent auf 139,12 US-Dollar ab und waren damit im ebenfalls schwachen Leitindex Dow Jones Industrial mit Abstand der größte Verlierer. Auch andere Branchenwerte kamen unter Druck: Die Papiere von Target zum Beispiel fielen um 2,1 Prozent.

Boomende Online-Verkäufe ließen zwar beim größten US-Einzelhändler in der Pandemie die Geschäfte brummen, doch hohe Kosten und Ausgaben verhagelten ihm in Zeiten des Konzernumbaus die Bilanz. In den drei Monaten bis Ende Dezember fiel unter dem Strich ein Verlust von 2,1 Milliarden Dollar an. Auf bereinigter Basis betrug der Gewinn je Aktie 1,39 Dollar und damit weniger als die am Markt angepeilten 1,50 Dollar.