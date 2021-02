Ölpreise legte etwas zu - US-Lagerbestände gefallen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag erneut etwas zugelegt. Einen Teil ihrer zunächst deutlicheren Gewinne gaben die Ölpreise im Tagesverlauf wieder ab.

Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent stieg zuletzt auf 64,44 US-Dollar. Das waren 11 Cent mehr als am Vortag. Im asiatischen Handel war der Brent-Preis erstmals seit Anfang 2020 wieder über 65 US-Dollar je Barrel gestiegen. Wie bereits in den vergangenen Handelstagen stützte ein extremer Wintereinbruch in den USA mit massiven Ausfällen der US-Ölproduktion die Preise.