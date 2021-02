Ölpreise weiten frühe Verluste aus

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag ihren Höhenflug der vergangenen Handelstage vorerst beendet. Sie weiteten ihre Verluste bis zum Mittag aus. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, die bereits am Donnerstag eingesetzt hat. Zuvor hatten Produktionsausfälle in den USA die Ölpreise im Verlauf der Woche nach oben getrieben.

Im Mittagshandel kostete ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) 59,12 Dollar. Das waren 1,40 Dollar weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent fiel um 1,18 Dollar auf 62,75 Dollar.