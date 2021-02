Die Aktienmärkte in China brechen stark ein - ist das der Vorbote für eine Korrektur auch der westlichen Indizes? Das große Thema is die Angst vor Inflation, nachdem die Preise für Rohstoffe weiter durch die Decke schieß

Die Aktienmärkte in China brechen stark ein - ist das der Vorbote für eine Korrektur auch der westlichen Indizes? Das große Thema is die Angst vor Inflation, nachdem die Preise für Rohstoffe weiter durch die Decke schießen, ebenso die Renditen für Staatsanleihen. Das kann für die Aktienmärkte insgesamt ein game changer sein, inbesondere aber für die Gewinner der Coronakrise, die Tech-Werte: denn diese waren es, die in der Krise Wachstum zeigten, nun aber haben andere Sektoren Nachhol-Potential. Entscheidend ist nun, ob sich der Anstieg der Renditen fortsetzt - und vor allem mit welcher Geschwindigkeit das passiert. Ein Faktor heute: der Options-Verfall vom letzten Freitag..

Das Video "China bricht ein - jetzt Korrektur?" sehen Sie hier..