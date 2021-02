Vor einigen Jahrzehnten war Paraguay in ganz Südamerika noch als Exporteur vonOrangen und anderen Zitrusfrüchten bekannt, heute werden bis zu 80 Prozent desBedarfs an Orangen, Zitronen und Mandarinen aus Argentinien und Brasilienimportiert. Die nationale Produktion bleibt trotz geradezu optimalerAnbaubedingungen - sub-tropisches Klima mit viel Sonne und kurzem Winter,enormer Wasserreichtum und ausgesprochen fruchtbare Böden - weit hinter derlokalen Nachfrage zurück. "Die Entwicklung Paraguays vom Export- zum Importlandbei Zitrusfrüchten sehe ich in einer Reihe von Faktoren begründet", erklärtCarsten Pfau. "Der Bank- und Finanzsektor ist sehr defensiv und erschwert denZugang zu Krediten. Werden diese überhaupt vergeben, müssen sie doppelt unddreifach besichert werden und sind außerdem sehr teuer, auch in der weltweitenNiedrigzinsphase". Pfau setzt als Kopf einer internationalen Investorengruppeausschließlich auf Eigenkapital zur Finanzierung von Projekten seinesUnternehmens. Bankkredite hat er keine. "Auch von der Regierung kommen natürlichkeinerlei Anreize, dort ist man hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt",kritisiert Pfau in einem Interview in der live gesendeten Fernsehshow A Fondo imparaguayischen Fernsehen. "Paraguay bietet ideale Anbaubedingungen und sollteeigentlich auch bei Orangen und Limonen ein Top-Exporteur sein", so Pfau imGespräch mit dem bekannten Moderator Toto Gonzalez. Importierte Ware seiaußerdem unnötig teuer, da Transportkosten und Zölle auf die Preiseaufgeschlagen werden müssten, so Pfau weiter.Investition in Zitrusplantagen verspricht hohe RenditenDie Agri Terra Gruppe setzt unter der Leitung von Carsten Pfau verstärkt auf denAnbau von Orangen, Limonen, Limetten und Zitronen in Paraguay. Die vor Ortangebauten Früchte sind der Importware qualitativ überlegen -schließlich müssendie Früchte nicht erst über tausende von Kilometern hinweg herangefahrenwerden-, können aber gleichzeitig zu attraktiven Preisen angeboten werden. Dasverspricht hohe Erträge. Pfau´s Geschäftsmodell hat gerade in den letzten Jahrendie Aufmerksamkeit von Anlegern aus aller Welt hervorgerufen. Zwar müsse man beieiner Investition in Orangenplantagen ein paar Jahre ohne Einnahmen überstehen(schließlich müssen neu gepflanzte Obstbäume erst heranwachsen, bevor sieFrüchte hervorbringen), doch mittel- bis langfristig lohnt sich das Engagement,so Pfau, der auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Paraguay zurückblickt.Nachahmer erwünschtDie Agri Terra Gruppe hat es inzwischen bereits unter die Top-3 der größtenOrangen-Anbauer in Paraguay geschafft. Dennoch ruft Geschäftsführer Carsten Pfauauch öffentlich dazu auf, sein Geschäftsmodell nachzumachen. "Wir brauchen mehrInvestition in diesem Segment, da macht es uns gar nichts aus, wenn auch Drittehier aktiv werden. Indirekt profitieren wir von Nachahmern", so Pfau in A FondoAuch in der eigenen Fernsehsendung (Carsten Pfau steht jeden Sonntag in derSendung Libres para Elegir im paraguayischen Fernsehen vor der Kamera) motiviertder deutsche Unternehmer regelmäßig andere, sein Geschäftsmodell zu kopieren."Wir müssen Paraguay wieder in einen Orangen-Exporteur verwandeln", so seinCredo. Vor Konkurrenz hat er ausdrücklich keine Angst - der Markt seischließlich groß genug für alle.Über Agri TerraDie Agri Terra Gruppe ist spezialisiert auf Investitionen in Landeigentum undAgrarprojekte in Paraguay und zählt dort zu den wichtigsten Agrarinvestoren,verwaltet und betreibt die drittgrößte Anbaufläche für Zitrusfrüchte im Land undden größten Gewächshauskomplex für Obst und Gemüse. Die Gründer undGeschäftsführer Carsten und Michael Pfau schreiben seit 1993 dort schwarzeZahlen und werden regelmäßig auf der Liste der einflussreichsten Unternehmer desLandes aufgeführt. Ihre enorme Erfahrung und Südamerika-Expertise stellen sieinteressierten Co-Investoren zur Verfügung, um gemeinsam solide Erträge in demaufstrebenden Entwicklungsland Paraguay zu generieren.Pressekontakt:Agri Terra KGGut MöschenfeldSt.-Ottilien-Weg 1185630 GrasbrunnDeutschlandmailto:erfahrungen@agri-terra.nethttp://www.agri-terra.netWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/132475/4844230OTS: Agri Terra Gruppe