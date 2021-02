DEUTSCHE BANK belässt Allianz SE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Analyst Hadley Cohen bezeichnet das vierte Quartal in einer am Montag vorliegenden Studie als sehr solide. Es zeige die Stärke der Münchner./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 06:49 / GMT