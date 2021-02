Auf zu neuen Ufern: FYI Resources denkt über Listing in den USA nach.

FYI Resources Ltd ( ASX: FYI; FRA: SDL ) ist auf dem besten Weg zum Global Player zu werden, zumindest schon einmal börsentechnisch. Seit kurzem wird die Aktie des australischen Spezialisten für hochreines Aluminiumoxid (High Purity Alumina, HPA) im "Over the Counter"-Markt (OTC) in den Vereinigten Staaten gehandelt. FYI hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen darüber hinaus eine Notierung am höherwertigen Segment OTCQX als Zweitnotierung anstrebt.

US-Börsenpräsenz: Vorbereitung auf einen Deal mit Alcoa?

Man kann darüber spekulieren, warum FYI ausgerechnet zum jetzigen Zeitpunkt so großen Wert auf eine nordamerikanische Börsenpräsenz legt. Aus Managementsicht könnte man den Schritt durchaus als vorbereitende Option für den Fall rechtfertigen, dass es zu einer – wie auch immer gearteten - Zusammenarbeit mit dem nordamerikanischen Rohstoffkonzern Alcoa Ltd. (NYSE: AA) kommt. Die Due Diligence im Rahmen eines beabsichtigen Joint-Ventures läuft derzeit. Eine Meldung in dieser Richtung wäre für viele Investoren in Nordamerika interessant und ein funktionierender Handel an einer etablierten US-Börse kann da nicht schaden. FYI erwähnt in seiner Meldung zumindest schon einmal „potenzielle Partnerschaften und Möglichkeiten in Nordamerika“.

Das steigende Interesse der Investoren in den USA für den EV-Sektor und seine Zulieferer, einschließlich HPA, scheint zum Teil durch die Ankündigung von Präsident Biden angeregt worden zu sein, die Flotte der US-Regierung von 645.000 Fahrzeugen durch EVs* zu ersetzen. Dies ist Teil der umfassenden 1,9 Billionen Dollar schweren Konjunkturförderung der Demokratischen Partei und der Investitionen in die Unterstützung der US-Industrie, einschließlich der Entwicklung von Batterien**.

Handel an der Börse Frankfurt zieht ebenfalls an

FYI wird, wie Goldinvest-Leser wissen, seit mehreren Jahren bereits im Freiverkehr an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel "SDL" gehandelt. Zuletzt sind die Umsätze dort stark gestiegen, auch wenn sie noch nicht das Niveau des Handels in Australien erreicht haben. In den vergangenen 30 Tagen wurde allein auf der Plattform Tradegate Aktien im Wert von 3,8 Mio. EUR gehandelt. Der Spitzenwert lag am 9. Februar bei 890.000 EUR Handelsvolumen.

HPA wird immer mehr zu einem gefragten Ausgangsmaterial für bestimmte Hightech-Produkte, vor allem wegen seiner einzigartigen chemischen Eigenschaften, die den hohen Anforderungen dieser Anwendungen entsprechen, wie z.B. LED und andere Saphirglasprodukte. Der längerfristige Treiber für HPA, mit Prognosen von >17% CAGR*, sind die wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und statische Energiespeicher. HPA wird dort insbesondere als Separatormaterial zwischen Anode und Kathode in Batterien eingesetzt, um die Leistung, Funktionalität und Sicherheit der Batteriezellen zu erhöhen. FYI positioniert sich als bedeutender Produzent von 4N und 5N HPA in den sich schnell entwickelnden Märkten für diese und andere High-Tech-Produkte.

