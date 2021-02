Die Lage im Goldbereich ist nach wie vor herausfordernd.

Die Korrektur bei Gold läuft. Den Produzentenaktien fehlt es daher an Unterstützung.

Seit unserer letzten Kommentierung zu Kinross Gold hat sich einiges getan. Thematisierten wir in der betreffenden Kommentierung vom 15.02. noch die (damals) frischen Quartalszahlen des Unternehmens, so möchten wir an dieser Stelle die angespannte charttechnische Situation in den Fokus rücken.

In der Kommentierung vom 15.02. hieß es unter anderem „[…]Für die Aktie gab es (noch) keine signifikanten Impulse. Hier steht unverändert der Bereich um 7 US-Dollar im Fokus. Aus charttechnischer Sicht würde ein Ausbruch über die 8,0 / 8,3 US-Dollar ein wichtiges Signal liefern. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich von 6,0 US-Dollar.“

In der Folgezeit ging es für die Aktie unter die eminent wichtige Marke von 7 US-Dollar. Aus charttechnischer Sicht war das ein herber Rückschlag. Die Aktie tauchte bis auf 6,5 US-Dollar ab, ehe es im gestrigen Montagshandel (22.02.) zu einer deutlichen Erholung kam. Zu der von uns zuletzt noch befürchteten Ausdehnung der Bewegung auf 6,0 US-Dollar kam es bislang nicht.

Die gestern initiierte Erholung gilt es nun, genau zu verfolgen. Sollte es Kinross Gold nun zügig gelingen, signifikant über die 7,0 US-Dollar vorzustoßen, könnte man den Ausflug in Richtung 6,5 US-Dollar als mögliche Marktbereinigung einordnen… Allerdings ist eine nachhaltige Entspannung erst bei Aktienkursen jenseits der Zone 8,0 / 8,3 US-Dollar zu erwarten.

Kurzum. Kinross Gold befindet sich in einer spannenden Phase. Nun muss es darum gehen, die gestern angestoßene Erholung in wichtiges Terrain zu führen; sprich über die Marke von 7,0 US-Dollar. Auf der Unterseite sollte es nun im besten Fall nicht mehr unter die 6,5 US-Dollar gehen. Unterhalb von 6,0 US-Dollar wäre eine Neubewertung der Lage unerlässlich.