High Tide verbessert Bilanz beträchtlich, nachdem weitere 20 Mio. $ an Schulden zu Firmenkapital umgewandelt wurden, und stellt weitere Updates bereit

Umwandlung weiterer 20 Mio. $ an Schulden

Im Zeitraum zwischen 1. und 19. Februar 2021 haben unterschiedliche Inhaber von Wandelschuldverschreibungen im Wert von insgesamt 19.860.000 Dollar ihre Schulden gemäß den Bedingungen der unterschiedlichen Wandelschuldverschreibungen zu Stammaktien von High Tide umgewandelt. Diese Umwandlungen liegen über den 7.365.000 Dollar an umgewandelten Schulden gemäß der Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. Februar 2021 und sollten dem Unternehmen zusätzliche 2,4 Millionen Dollar an entgangenen Zinskosten ersparen.

Ausübung von Warrants und Optionen bringt weitere 3,3 Mio. $ an Einnahmen

Zwischen 1. Januar und 19. Februar 2021 haben sich unteraschiedliche Inhaber von Optionen und Warrants dazu entschieden, ihre jeweiligen Wertpapiere auszuüben, was dem Unternehmen Bareinnahmen in Höhe von 3,3 Millionen Dollar bescherte.

Warrants aus Bought-Deal in Höhe von 23 Mio. $ sollen Notierung noch in dieser Woche aufnehmen

Wie in unserer Pressemitteilung vom 22. Februar 2021 bekannt gegeben, hat das Unternehmen eine Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 23 Millionen Dollar (das „Angebot“) abgeschlossen. In Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen insgesamt 23.958.332 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien emittiert (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschluss des Angebots eine weitere Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,58 Dollar zu erwerben. Das Unternehmen meldete heute, dass die in Zusammenhang mit dem Angebot emittierten Warrants voraussichtlich am oder um den 25. Februar 2021 unter dem Tickersymbol „HITI.WR“ den Handel an der TSX Venture Exchange aufnehmen werden.