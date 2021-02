WARBURG RESEARCH belässt UNITED INTERNET AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für United Internet von 48 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die National-Roaming-Vereinbarung im Bereich Consumer Access mit Telefonica Deutschland eliminiere die Unsicherheiten, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben