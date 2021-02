Zink droht massiver Engpass und Griffin Mining wird davon stark profitieren. Das Unternehmen wächst deutlich und will die Produktion mehr als verdoppeln.

Griffin Mining ist ein polymetallisches Bergbauunternehmen, das hauptsächlich Zink , aber auch Gold, Silber und Blei in der Caijiaying-Mine in China produziert und über ein Joint Venture 88,8 % an der Lagerstätte besitzt. Die restlichen 11,2% liegen beim chinesischen Staat. Das Projekt wurde 1997 erworben und seit Juni 2005 von Griffin gebaut, in Betrieb genommen und betrieben. Die Lagerstätte erstreckt sich über 8,1 km² Bergbau- und Explorationspachtgebiet, einschließlich der Mine und der Verarbeitungsanlagen und liegt etwa 250 Straßenkilometer nordwestlich von Peking in der Provinz Hebei in der Volksrepublik China. Die Caijiaying-Mine ist über zwei separate Autobahnen von Peking aus leicht erreichbar und verfügt über eine ausreichende Wasser- und Stromversorgung, Breitband, Telekommunikation, mildes Wetter und sanftes Terrain.

Die Mineralressourcen bei Caijiaying sind auf vier "Zonen" verteilt, wobei sich die Hauptader über 3 km erstreckt. Die Zonen II, III und VIII sind alle von der bestehenden Mineninfrastruktur aus zugänglich, während sich die Zone V nur 0,8 km westlich von Zone II befindet. Zone III wird derzeit abgebaut, wobei die Mineralisierung in der Tiefe und in alle Richtungen offen ist. Die zuletzt erfolgte Vergabe der Bergbaulizenz für Zone II und die Erweiterung der Zone III wird den Betrieb erheblich ausweiten. Die jüngste Ressourcenerhöhung und die Genehmigungen der Bergbaulizenzen haben nun den Beginn eines Erschließungsprogramms ausgelöst, das eine Produktionssteigerung auf 1,5 Mio. Tonnen pro Jahr ermöglichen soll, was eine Produktionssteigerung von 80 % in den nächsten zwei Jahren bedeutet.

Die Verarbeitungskapazität dazu ist bereits vorhanden, da die Anlage in letzter Zeit von 200.000 tpa Durchsatz auf 1,5 Millionen tpa aufgerüstet wurde. Die Entwicklungsarbeiten bis zum Produktionsstart für Zone II werden voraussichtlich 12 Monate dauern. Die global gemessene, angezeigte und abgeleitete Mineralressourcenschätzung beläuft sich auf etwa 4,0 Millionen Tonnen Zink, 0,6 Millionen Tonnen Blei, 88,8 Millionen Unzen Silber und 1,59 Millionen Unzen Gold. In Zukunft könnte eine zusätzliche Minenerweiterung durch die Einbeziehung der Mineralressourcen der Zonen V und VIII erfolgen, die sich innerhalb der Retention Licence des Unternehmens befinden, die westlich von Zone II bzw. nördlich von Zone III angrenzt. Die Retention Licence ist für zwei Jahre gültig und ist der erste Schritt im Prozess der Umwandlung des Gebiets in eine Minenlizenz. Weitere Untergrundexplorationen werden ebenfalls beginnen, um Ziele zu verfolgen, die aus dem neuen Strukturmodell, das aus den Daten der Zone III erstellt wurde, generiert wurden. Dadurch dass bisher bereits 7 Zonen mir Mineralisierungen identifiziert wurden besteht weiteres Potential zur Ressourcenerhöhung. Das Kapital für die Entwicklung wird durch die Cash-Generierung in der Mine finanziert. Dies, in Kombination mit einem kostengünstigen Betrieb und keinerlei Schulden, bedeutet eine gute finanzielle Ausgangsituation. Ebenfalls sehr gut aufgestellt ist man im Bereich des Managements. Dort besitzt man ein starkes Team mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Bergbau, Schwellenländer und Unternehmensfinanzierung. Einige Direktoren waren bereits Hauptverantwortlich an der Entdeckung und Erschließung mehrerer bemerkenswerter Minen beteiligt.

Im Zuge einer positiven Angebots- und Nachfragedynamik bei den Basismetallen und inmitten eines Gold- und Silberbullenmarktes ist Griffin Mining sehr gut für die Zukunft aufgestellt! Die nächste Wachstumsphase ist bereits durch den neuerlichen Erhalt der Bergbaulizenz für Zone II und die Erweiterung der Zone III eingeläutet und eine stetige Exploration sorgt für weiteres Potential zur Ressourcenerhöhung.

