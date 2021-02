AXA IM Stratege Iggo: Das mögliche Ende einer Phase

US-BIP dürfte erheblich anziehen„Es ist nicht von einem Ende der geldpolitischen Maßnahmen auszugehen. Trotz allem werden die zunehmenden Inflationserwartungen die US-Notenbank unter Druck setzen. Das von der Biden-Administration vorgeschlagene Konjunkturprogramm arbeitet sich zeitgleich durch den Kongress. Mit diesem fiskalischen Schub sowie der aktuellen US-Sparquote, die weit über dem normalen Niveau liegt, dürfte das US-BIP in den Jahren 2021 und 2022 erheblich anziehen. Das sollte die US-Produktionslücke schneller als in anderen Ländern schließen und die Arbeitslosenquote in den kommenden Quartalen von derzeit offiziell 6,3 Prozent weiter reduzieren. Die Konsequenzen sind ein erhöhtes Inflationspotenzial und angepasste Realzinsen. An den Märkten führte dies in den letzten Wochen bereits zu einer Erholung bei den realen Renditen der US-Treasuries. Auch wenn diese weiterhin negativ sind, (aktuell -0,875 Prozent) liegen sie bereits über dem Niveau zum Jahresanfang (-1,11 Prozent). Aufgrund einer angestiegenen Breakeven-Inflationsrate durchbrachen die nominalen 10-jährigen US-Treasury-Renditen in dieser Woche zudem die Marke von 1,30 Prozent. Wir beobachten zudem, dass Anleger ihr Durationsengagement weiter reduzierten. Das verstärkt zusätzlich das Momentum in Richtung höherer Renditen.“