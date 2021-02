^ DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis freenet AG: Erfolgreiches Jahr 2020 - Postpaid und waipu.tv auch in Q4 stark wachsend - Ausblick 2021 optimistisch

freenet AG: Erfolgreiches Jahr 2020 - Postpaid und waipu.tv auch in Q4 stark wachsend - Ausblick 2021 optimistisch

- EBITDA (ohne regulatorische Effekte/MOTION TM) steigt bei stabilem Umsatz auf 445,9 Millionen Euro (+9,7 Millionen Euro)



- Free Cashflow liegt mit 237,3 Million Euro innerhalb der anvisierten Bandbreite



- Abonnenten-Kundenstamm wächst im vierten Quartal um mehr als 100 Tausend auf über 8,6 Millionen Vertragsverhältnisse (+243 Tausend ggü. 2019) - Postpaid und waipu.tv jeweils stark wachsend



- Verschuldungsfaktor sinkt signifikant von 4,8 (2019) auf 1,7 (2020)

- Für 2021 weiterer Anstieg der Abonnenten-Zahlen erwartet

Büdelsdorf, 24. Februar 2021 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 bekannt gegeben.

Konzern: Entwicklung wie erwartet - Guidance in allen Dimensionen erfüllt

In Mio. EUR bzw. lt. FY 2020 FY 2019 Delta Q4/2020 Q4/2019 Delta Angabe

Umsatzerlöse1 2.576,2 2.609,1 -32,8 670,7 706,1 -35,4 EBITDA 425,9 426,8 -0,9 96,7 101,0 -4,3 davon regulatorische

Effekte:

International -20,0 -12,0 -8,0 -5,0 -5,0 0,0 Calls/Roaming

davon MOTION TM --- 2,6 -2,6 --- 1,8 -1,8 EBITDA ohne 445,9 436,2 9,7 101,7 104,2 -2,5 regulatorische

Effekte/MOTION TM

Free Cashflow 237,3 249,0 -11,7 17,1 49,8 -32,7 Abonnenten-Kundenstam- 8.609,8 8.366,5 243,3 8.609,8 8.366,5 243,3 m2 (in Tsd.)

Die freenet Group hat das (Geschäfts-) Jahr 2020 mit allen außergewöhnlichen Herausforderungen, die die COVID-19-Krise offenbarte, nicht nur unbeschadet, sondern erfolgreich überstanden und konnte die noch vor Ausbruch der Pandemie gesetzten Ziele vollumfänglich erreichen. Dieser Erfolg ist der hohen Anpassungsfähigkeit und Flexibilität des etablierten Geschäftsmodells und nicht zuletzt den motivierten Mitarbeitern zuzuschreiben. Das Geschäftsmodell der freenet Group, das sich an langfristigen Kundenbeziehungen sowie flexiblen Kosten- und Vertriebsstrukturen orientiert, zeigte sich im Corona-Jahr 2020 mehr als robust.