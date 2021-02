^ DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Studienergebnisse Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring gibt innerhalb eines Monats nach Erhalt der kalifornischen Lizenz erste Versuche mit zwei der weltweit größten Beerenerzeuger bekannt

25.02.2021

Bee Vectoring Technologies gibt innerhalb eines Monats nach Erhalt der kalifornischen Lizenz erste Versuche mit zwei der weltweit größten Beerenerzeuger bekannt



Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (25. Februar 2021) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) gibt ihre ersten Erzeugerversuche an Beerenkulturen in Kalifornien bekannt, bei denen das Unternehmen vor weniger als einem Monat die staatliche Zulassung für sein geschütztes Vektorit mit dem biologischen Fungizid CR-7 (Clonostachys rosea CR-7) (CR-7) erhalten hat. Acht kommerzielle Erzeugerversuche wurden bereits bestätigt, darunter mit zwei der weltweit größten Beerenunternehmen und deren Erzeuger. Die Versuche werden in den drei Hauptanbaugebieten für Beeren des Bundesstaates an Blaubeeren, Caneberries (Brombeeren und Himbeeren) und Erdbeeren durchgeführt. Diese Anbaugebiete zählen zu den produktivsten und vielfältigsten landwirtschaftlichen Anbaugebieten der Welt.



"Die Sicherung dieses Versuchsniveaus von kalifornischen Erzeugern in so kurzer Zeit zeigt die Dynamik, die BVT jetzt erreicht, und dass unsere Lösung bei den Erzeugern in den USA an Zugkraft und Profil gewinnt", sagte Ashish Malik, CEO der Bee Vectoring Technologies. "Wir haben uns sehr über den Zuspruch der Erzeuger und ihren Wunsch gefreut, unsere noch nicht sehr bekannte Technologie zu testen, was in der Branche recht ungewöhnlich ist. Dies spricht für die Möglichkeit, BVTs Wachstum auf dem größten Agrarmarkt in den USA zu beschleunigen."